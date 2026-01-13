Διαλύθηκαν οι Onirama μετά από 25 χρόνια

Τίτλοι τέλους για το γνωστό συγκρότημα Onirama, το οποίο διαλύεται μετά από 25 χρόνια, με τον τραγουδιστή Θοδωρή Μαραντίνη να συνεχίζει σόλο καριέρα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυτή την εξέλιξη, παραχωρώντας δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day του STAR.

“Είναι πολύ σημαντικό ότι οι “Onirama” κλείνουν έναν μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Είναι μια τεράστια αλλαγή“ δήλωσε συγκεκριμένα ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Οι ONIRAMA σχηματίστηκαν τον Οκτώβριο του 2000 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσαν και τα αρχικά πέντε μέλη τους: ο Θοδωρής, ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Διονύσης και ο Γιώργος. Αρχικά το όνομα του συγκροτήματος ήταν ‘MIXIN UP THE MEDICINE’, αναφορά σε ένα στίχο του Bob Dylan και αντικατόπτριζε το σχετικά ευρύ μουσικό φάσμα που κάλυπτε η μπάντα. Ο ενθουσιασμός και τα δυναμικά lives που χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα τα μέλη του συγκροτήματος, ήταν τα στοιχεία που κέρδισαν αμέσως το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Το 2003 στη μπάντα προστίθεται ο Χρήστος και ξεκινάει μια σειρά εμφανίσεων στο Μύλο, στο Shark, στο Ρόδον Club στην Αθήνα και σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ. Στα μέσα της ίδιας χρονιάς, το συγκρότημα αλλάζει την ονομασία του σε ONIRAMA, μια σύνθεση των λέξεων “ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ”..

Οι εμφανίσεις των ONIRAMA σε μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης από τον Οκτώβριο του 2004 κάνουν ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση και γίνονται talk of the town, ενώ παράλληλα το συγκρότημα δουλεύει τις δικές του συνθέσεις και αναζητά δισκογραφική εταιρία. Το τραγούδι τους ‘Χορός (Κλείσε τα μάτια)’ γίνεται γρήγορα hit και αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις σε όποιον το ακούει.

Τον Ιανουάριο του 2007 ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί το videoclip του νέου τους single «Μια μέρα θα ’ρθεις», διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Μάικ Ροζάκη, σε νέο mix από τους Micro. Τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς εμφανίζονται μαζί με τον Αντώνη Ρέμο σε μια ξεχωριστή σύμπραξη για το Secret Concert που διοργανώνει το μουσικό κανάλι Mad και κλέβουν τις εντυπώσεις! Τότε ξεκινούν τις πρώτες τους live εμφανίσεις στην Αθήνα σημειώνοντας εντυπωσιακή επιτυχία. Το καλοκαίρι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε κάποιες πόλεις του εξωτερικού.

Το Δεκέμβριο του 2007 άρχισαν τις εμφανίσεις τους στο Cinema live stage club και κατάφεραν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνουν το must see μουσικό γεγονός της Αθήνας, καθιερώνοντας το δικό τους, ιδιαίτερο στίγμα στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης.

Τον Ιούνιο του 2008 κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ ‘Κλεψύδρα’. Το πρώτο single του άλμπουμ, ‘Η μπαλάντα του τρελού’, ανέβηκε στην κορυφή των charts. Το καλοκαίρι οι Onirama περιόδευσαν σε όλη την Ελλάδα ενώ άνοιξαν τη συναυλία του Lenny Kravitz στο Terra Vibe. Μέσα στο 2008 κερδίζουν το βραβείο του Καλύτερου Συγκροτήματος της χρονιάς τόσο στα Mad Video Music Awards όσο και στα βραβεία του περιοδικού Status. Η ‘Κλεψύδρα’ γίνεται χρυσή και το ομώνυμο τραγούδι σκαρφαλώνει στην 1η θέση του επίσημου ραδιοφωνικού Music Control όπου και παραμένει για πολλές εβδομάδες.

Λίγο πριν το τέλος του 2009, οι ONIRAMA κυκλοφορούν το κομβικό μουσικά γι’ αυτούς άλμπουμ το ‘Χωρίς αιτία’, καθώς και μία συλλεκτική κασετίνα σε περιορισμένα αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλαμβάνει το τραγούδι ‘Επαναστάτης’, που οι Onirama έγραψαν για την ταινία του Στράτου Μαρκίδη ‘I love Καρδίτσα’ (σόλο κλαρίνο παίζει ο Πετρολούκας Χαλκιάς) και το οποίο έφτασε στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού chart. Το album περιείχε και επανεκτελέσεις γνωστών κομματιών των Onirama από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Αφροδίτη Μάνου, ο Μπάμπης Στόκας, ο Stereo Mike, ο Μύρωνας Στρατής, η Μελίνα Ασλανίδου, η Τζώρτζια Κεφαλά των Μπλε και η Ανδριάννα Μπάμπαλη, είτε μόνοι τους είτε σε ντουέτα με τους Onirama.

To 2011 ξεκινάει δυναμικά με τις πολύ πετυχημένες live εμφανίσεις τους στον ολοκαίνουριο χώρο “Gazoo” ενώ το τραγούδι τους “Φτωχός” κατακτά την κορυφή του ελληνικού airplay chart και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο views στο youtube σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στα Mad Video Music Awards τον Ιούνιο του 2011 κατακτούν και πάλι το βραβείο του Καλύτερου Συγκροτήματος για 4η συνεχόμενη χρονιά καθώς και το βραβείο για το καλύτερο Rock Video Clip.

Παράλληλα οι ONIRAMA έγραψαν και ερμήνευσαν το soundtrack της ταινίας, της Village, Νήσος 2 “Χαμένος θησαυρός”, που αποτελεί μια από τις πιο πετυχημένες ταινίες της χρονιάς.

Δισκογραφικά, οι Onirama μετά από τέσσερα επιτυχημένα χρόνια συνεργασίας με τη Lyra, πλέον ανήκουν στο δυναμικό της μεγαλύτερης ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας MINOS EMI και προετοιμάζουν τα επόμενα μουσικά τους βήματα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού τους “Δεν υπάρχεις” οι ONIRAMA επιστρέφουν δυναμικά με ένα τραγούδι πιο επίκαιρο από ποτέ, που εκφράζει τις ανάγκες και τα συναισθήματα της σημερινής εποχής. Το “Ευτυχώς τρελάθηκα” ακούστηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή των Ράδιο Αρβύλα και ‘τρέλανε’ αμέσως το κοινό!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των τραγουδιών τους “Δεν υπάρχεις” και “Ευτυχώς τρελάθηκα” και παράλληλα με τις πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι ONIRAMA έρχονται δυναμικά με ένα νέο ερωτικό τραγούδι, τίτλος “Ε ΚΑΙ”! Το νέο single, γεμάτο ενέργεια και ένταση είναι μία διασκευή του ιταλικού LA DIFFERENZA TRA ME E TE του Tiziano Ferro. Η οπτικοποίηση του σε ένα μοναδικό video clip γεμάτο ενέργεια, ένταση, κινηματογραφική αισθητική, ατμοσφαιρικά εφέ και ένα ευρηματικό σενάριο στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Λαγιόπουλος & η Δήμητρα Μπιθαρά, σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Για ακόμα ένα καλοκαίρι οι ONIRAMA ταξίδεψαν σε ολόκληρη την Ελλάδα χαρίζοντας μοναδικές μουσικές στιγμές μέσα από το συναρπαστικό Onirama Summer Tour! Προσέφεραν δυνατά vibes σε περισσότερους από 20.000 fans που βρέθηκαν κοντά τους για να τους απολαύσουν. Διένυσαν 5.500 χιλιόμετρα, προσφέροντας 40 ώρες εκρηκτικής μουσικής on stage.

Το 2014 ένα νέο άλμπουμ κυκλοφόρησε το “Methismeno Tatouaz”. Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Μύκονο. Αξιοσημείωτη ήταν το Ace of Heart Tour, μια μεγάλη παραγωγή που ενθουσίασε το κοινό σε όλη την Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μια άλλη μοναδική στιγμή, Θοδωρής στο Auditorium Parco della Musica της Ρώμης τραγούδησε με τη νικήτρια του ιταλικού X-Factor Nathali. Σε μία λαμπερή τελετή το μουσικό κανάλι Mad Κύπρου απένειμε στους ONIRAMA το βραβείο Best Group 2015.

Το 2016 η συμμετοχή του Θοδωρή Μαραντίνη στο X-Factor Show, ως κριτής, η πρώτη συναυλία στο Λονδίνο στο O2 Forum – Kentish Town, μαζί με τη μεγάλη επιτυχία της προσαρμογής του τραγουδιού “Το Μηδέν» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, κάνουν το 2016 μία χρονιά ορόσημο για τους ONIRAMA.

Πηγή: news247.gr