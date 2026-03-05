Να μην χαθεί η ευκαιρία για το Πύργος - Τσακώνα

Η μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων στο Πύργος - Τσακώνα δείχνει ότι κάτι κινείται προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των μελετών για τον συγκεκριμένο δρόμο. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι, βεβαίως, σημαντικό στοιχείο στη φάση της τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας του έργου και εκτιμάται ότι θα παίξουν σπουδαίο ρόλο στις συζητήσεις τόσο με τους θεσμικούς παράγοντες της Ε.Ε. όσο και με τα τραπεζικά ιδρύματα για τη χρηματοδότησή του. Αποτελεί, δηλαδή, πολύ κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη του έργου. Να θυμίσουμε ότι κατά το παρελθόν, με βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους, υπήρχε προβληματισμός ακόμη και για την αναγκαιότητα κατασκευής αυτοκινητοδρόμου.

Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στον παρόντα χρόνο θα κρίνουν τόσο τη χρηματοδότηση και το μοντέλο που θα επιλεγεί όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Θα είναι, δηλαδή, αυτοκινητόδρομος με ΛΕΑ ή δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα αλλά μόνο με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, όπως το Λεύκτρο - Σπάρτη; Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι, επομένως, πολύ κρίσιμος παράγοντας για τα επόμενα βήματα.

Το ουσιαστικό, βέβαια, είναι το ζήτημα της ασφάλειας, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος δίνει διαχρονικά πολλά και σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Αυτό είναι το στοιχείο που παίζει πολιτικά τον κυρίαρχο ρόλο στην αναγκαιότητα του έργου. Καλά είναι τα στοιχεία οικονομικής αποτίμησης με βάση την κυκλοφορία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αυτό που δεν κοστολογείται και, ως εκ τούτου, αποτελεί το βασικό στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την προτεραιοποίηση του έργου και τη δρομολόγηση της κατασκευής του.

Η κινητικότητα είναι θετικό γεγονός, αλλά απαιτείται ένταση της πίεσης από τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, προκειμένου να μην υπάρξουν υπαναχωρήσεις και, βέβαια, να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου όσο και με τη διέλευσή του στα κρίσιμα σημεία, όπου υπάρχουν οι γνωστές απαγορεύσεις του ΣτΕ.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η υπογραφή σύμβασης με σαφές χρονοδιάγραμμα είναι το ζητούμενο στον παρόντα χρόνο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν τους επόμενους μήνες και να έχουν συμβασιοποιηθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Αν μείνουμε προεκλογικά στις υποσχέσεις και στις διαβεβαιώσεις για ολοκλήρωση των μελετών, είναι βέβαιο ότι το έργο θα πάει πολύ πίσω.

Οι πολιτικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για έργα και δράσεις που δεν θα έχουν συμβασιοποιηθεί. Αν χαθεί το παράθυρο ευκαιρίας της παρούσας συγκυρίας, θα έχουμε νέα καθυστέρηση για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο υποδομής. Η περιοχή δεν έχει περιθώρια για νέες χαμένες ευκαιρίες.

panagopg@gmail.com