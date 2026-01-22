ΑΑΔΕ: Αλλάζουν οι υφιστάμενοι ΚΑΔ για 1,9 εκατ. ΑΦΜ

Στη μαζική αλλαγή του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα προβεί τον Μάρτιο η ΑΑΔΕ, προχωρώντας αυτόματα στην εναρμόνιση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η αυτόματη επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες, γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα, από 1/3/2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μετάβαση στους νέους κωδικούς δεν απαιτεί καταρχήν καμία ενέργεια από τους φορολογουμένους, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρωθεί κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο, η διαδικασία προβλέπει έλεγχο και διόρθωση, αν προκύπτει ανάγκη, από τους ίδιους τους φορολογουμένους.

Συγκεκριμένα, η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση αφορά 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ, και θα γίνει με βάση τους εξής κανόνες:

* Ένα προς ένα (one-to-one): Για 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα γίνει απευθείας αντιστοίχιση σε έναν νέο κύριο ΚΑΔ

* Ένα προς περισσότερα (one-to-many): Για 200 χιλ. ΑΦΜ με κύριες δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν νέο ΚΑΔ η ΑΑΔΕ θα ορίσει αυτόματα μία κύρια και τις υπόλοιπες ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Βασικές ημερομηνίες και διαδικασίες

Η διαδικασία της μετάβασης στις νέες ταξινομήσεις διαρθρώνεται ως εξής:

* Αυτόματη Μετάβαση (1/3/2026): Η αντιστοίχιση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους νέους κωδικούς θα γίνει κεντρικά από την ΑΑΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

* Επισκόπηση και Τροποποιήσεις (έως 01/06/2026): Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε επισκόπηση των νέων ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) και να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων δραστηριότητάς τους ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Από την ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι κατά την χρονική περίοδο διενέργειας της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης (πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου 2026) δεν θα δύναται να πραγματοποιηθούν ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης και ειδικότερα:

* NACE Αναθ. 2.1: Η νέα έκδοση της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, αντικαθιστώντας την NACE Αναθ. 2.

* CPA Αναθ. 2.2: Η αναθεώρηση της Ταξινόμησης Προϊόντων ανά Δραστηριότητα (CPA), σύμφωνα με τον νέο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τροποποιεί τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Οι δημοσιευμένοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, η Α.1003/2026 απόφαση της νέας ονοματολογίας ΚΑΔ, η Α.1004/2026 απόφαση για τη διαδικασία αντιστοίχισης παλαιών με νέων ΚΑΔ και λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

* Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

* Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.