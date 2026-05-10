«Σεισμό» στο ΟΑΚΑ από τους Metallica κατέγραψε το Γεωδυναμικό (Βίντεο)

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε με σεισμογράφο τη συναυλία των Metallica προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Οι μικροδονήσεις αυτές, είναι γνωστές ως «concert quakes», κι όπως σημειώνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σε ανάρτησή του, «τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς».

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, χθες καταγράφηκαν τέτοιου είδους μικροδονήσεις, ωστόσο η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Όπως διευκρινίζει, δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται «πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική». Έτσι, όπως σημειώνει ο κ. Καραστάθης, δημιουργούνται «αυτού του είδους οι μικροδονήσεις, οι οποίες γίνονται αισθητές πολλές φορές και στα γύρω σπίτια σε μια ακτίνα».

Σύμφωνα με τον κ. Καραστάθη, αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί σε μεγάλες συναυλίες στο εξωτερικό, ενώ τονίζει ότι δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό αλλά για «επιστημονική περιέργεια, που θέλει να επαληθεύσει αυτό που έχουν δει κάποιοι στο εξωτερικό». «Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και έχει διαπιστωθεί σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή σε πολλές συναυλίες, και ήταν μια ευκαιρία να μελετηθεί και από εμάς», εξηγεί.

Στην περίπτωση της χθεσινής συναυλίας έγινε εγκατάσταση ενός φορητού σεισμογράφου, που, όπως υπογραμμίζει ο κ. Καραστάθης, είναι μία πολύ εύκολη διαδικασία. «Ήταν καθαρά επιστημονική περιέργεια, επιστημονικό ενδιαφέρον να δούμε όντως ότι υπάρχουν αυτές οι μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως και στη δική μας περίπτωση», επισημαίνει, ενώ προσθέτει ότι τέτοιες μελέτες έχουν γίνει και σε άλλες συναυλίες, όπως σε αυτήν της Taylor Swift στο Δουβλίνο.

«Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο με το αυστηρό βλέμμα της έρευνας των σεισμών. Όλα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερο τόνο και στην έρευνα και στους νέους ανθρώπους. Θεωρώ ότι σίγουρα μπορεί να προκύψει κάτι χρήσιμο. Να δούμε τελικά πώς όταν μαζεύεται τόσος κόσμος στο ΟΑΚΑ, τι δονήσεις περνάνε στον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα για άλλες μελέτες στο μέλλον», αναφέρει ο κ. Καραστάθης ενώ διευκρινίζει ότι αυτές οι μικροδονήσεις δεν σχετίζονται με το είδος της μουσικής.

