Αστυνομικό μπλόκο σε 75 κιλά χασίς

Τη διακίνηση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών, περίπου 75 κιλών, ακατέργαστης κάνναβης, μπλόκαραν χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείτο ύποπτα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στον χώρο των αποσκευών και των πίσω καθισμάτων του οχήματος 3 ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 51 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 7- κιλών και 804 γραμμαρίων.

Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.