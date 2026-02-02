Με εννέα σφαίρες και μια χαριστική βολή εκτέλεσαν τον 27χρονο στη Νέα Πέραμο - 6 μέρες όμηρος! (βίντεο)

Με εννέα σφαίρες στο σώμα και μια χαριστική βολή εκτέλεσαν τον 27χρονο, το πτώμα του οποίου βρέθηκε χτες Κυριακή σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Αυτό προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε σήμερα, τα στοιχεία της οποίας προσθέτουν νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Σημαντικό είναι ότι, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, οι δράστες κρατούσαν όμηρο μία εβδομάδα τον 27χρονο, καθώς ο θάνατος του προσδιορίζεται το βράδυ του Σαββάτου ή το πρωί της Κυριακής, ενώ η αρπαγή του είχε γίνει την περασμένη Δευτέρα, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Επίσης, βρέθηκε φαγητό στο στομάχι του, που σημαίνει ότι κάπου τον κρατούσαν φυλακισμένο όλες αυτές τις μέρες.

Ειδικότερα, το θύμα έχει δεχτεί εννέα σφαίρες στο σώμα από την αριστερή πλευρά πισώπλατα, εκ των οποίων οι δύο έπληξαν τ56ην καρδιά, και μία στο ινιακό οστό.

Αλλοιώσεις που βρέθηκαν στο σώμα οφείλονται στο γεγονός ότι οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα για να εξαφανίσουν τα ίχνη, ενώ δίπλα του βρέθηκαν δύο κάλυκες των εννέα χιλιοστών.

Τα στοιχεία αυτά, όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, παραπέμπουν σε μαφιόζικη εκτέλεση και οι δράστες κρατούσαν όλες αυτές τις μέρες τον 27χρονο προσπαθώντας πιθανόν να του αποσπάσουν κάτι.

Οι αστυνομικοί, από ενδείξεις και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, προσανατολίζονται κυρίως σε διαφορές οικονομικού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Εκτιμούν, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να είναι έγκλημα εκδίκησης, γιατί θα τον σκότωναν αμέσως.

Το βάρος της έρευνας για την εξιχνίαση τους δολοφονίας, σε πρώτη φάση πέφτει στον εντοπισμό του κρησφύγετου που κρατούσαν οι δράστες τον 27χρονο, που θεωρείται πιθανό να βρίσκεται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, αφού το σπίτι του με το σημείο που βρέθηκε το πτώμα είναι στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Παράλληλα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών οι επαφές και σχέσεις του θύματος, είτε μέσω της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που διατηρούσε, είτε από άλλες δραστηριότητες.

Επίσης, αναζητείται ακόμα το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την αρπαγή, το οποίο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Όπως κατήγγειλε η σύντροφος του, της χτύπησε το κουδούνι γιατί δεν είχε μαζί τα κλειδιά και αυτή του άνοιξε, αλλά δεν εμφανίστηκε. 'Αρχισε να τον ψάχνει, αλλά μάταια και το πρωί πήγε στην αστυνομία, όπου έκανε την καταγγελία εξαφάνισης.

Οι αστυνομικοί από κάμερα σπιτιού στη γειτονιά είδαν δύο άνδρες να επιβιβάζουν με τη βία σε ένα ΙΧ μάρκας «Φολξ Βάγκεν Γκόλφ», μπλέ χρώματος τον 27χρονο και να εξαφανίζονται. Εκτιμάται ότι πιθανόν να υπήρχε ένας ακόμα ως οδηγός και ίσως και ένας τέταρτος, γιατί οι δύο απαγωγείς μπήκαν με το θύμα στο πίσω κάθισμα.

Το αυτοκίνητο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας πλαστές, καθώς όπως διαπιστώθηκε ανήκαν σε αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, που όμως δεν είχαν κλαπεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ