Εκδήλωση για την Υπαίθρια Εκπαίδευση στη Μεσσηνία

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων, σύμβουλοι εκπαίδευσης, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, φορέων και συνεργαζόμενων οργανισμών της περιοχής. Την εκδήλωση καλωσόρισε η Ολγα Κουρούπη Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Η κεντρική εισήγηση ακολούθησε από την Δρ. Αριστέα Κυριάκου, Διευθύντρια του European Outdoor Education Hub, παρουσιάζοντας το έργο του οργανισμού και τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου του προγράμματος υπαίθριας εκπαίδευσης «Schooler Planet» στη Μεσσηνία. Κατά τη φετινή περίοδο υλοποιήθηκαν 20 διαθεματικά εργαστήρια σε 5 σχολεία της περιοχής, με τη συμμετοχή 215 μαθητών και 18 εκπαιδευτικών. Φέτος, για πρώτη φορά, το Schooler Planet διεύρυνε τη μεθοδολογία του και σε Ειδικά Σχολεία της Μεσσηνίας. Αυτή η εξέλιξη, που ο οργανισμός ονόμασε "Υπαίθρια Εκπαίδευση για Όλες και για Όλους", αποτελεί τη σημαντικότερη παιδαγωγική προσθήκη του προγράμματος για το 2026.

«Η υπαίθρια εκπαίδευση είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή σχολικής μάθησης, με αποδεδειγμένα οφέλη για τη γνωστική, τη συναισθηματική και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Το Schooler Planet την εντάσσει συστηματικά στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα, μετατρέποντας τη σχολική αυλή κάθε σχολείου σε έναν αξιοποιήσιμο τόπο μάθησης» τόνισε κατά την παρουσίασή της η διευθύντρια του Οργανισμού, Δρ. Αριστέα Κυριάκου. Ακολούθησαν δύο θεματικά πάνελ συζήτησης. Το πρώτο πάνελ, με τίτλο «Φωνές από το Πεδίο», συντόνισε η δημοσιογράφος Σοφία Τσάλα, και σε αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που φιλοξένησαν το πρόγραμμα τα τελευταία δύο χρόνια στη Μεσσηνία καθώς και εκπαιδεύτριες της ομάδας του EOE Hub. Στο πάνελ μοιράστηκαν εμπειρίες, προκλήσεις και παραδείγματα εφαρμογής της υπαίθριας εκπαίδευσης από το καθημερινό σχολικό περιβάλλον. Στο δεύτερο πάνελ, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Λαζάρου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής, μεταξύ των οποίων οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δρ Αθανασία Χρονοπούλου, η Ελένη Κανακάρη, και η Αγγελική Σπηλιώτη, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Εύας.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ανοιχτό διάλογο με το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπαίθριας εκπαίδευσης ως δυναμικής διάστασης της σχολικής μάθησης και ως μέσου σύνδεσης των παιδιών με τον φυσικό κόσμο. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την ενσωμάτωση βιωματικών και υπαίθριων πρακτικών στη σχολική καθημερινότητα, ανάγκη στην οποία το Ευρωπαϊκό Κέντρο Υπαίθριας Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.