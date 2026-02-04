Χίος: 15 νεκροί και 24 τραυματίες από σύγκρουση πλοιάριου με μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού (βίντεο)

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται από θάλασσα και αέρα οι έρευνες για αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου όπου το βράδυ της Τρίτης, πλοιάριο με άγνωστο -μέχρι στιγμής- αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαπέντε άνθρωποι.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί -11 άνδρες και τρεις γυναίκες- ενώ μία τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Τα τραύματα που φέρουν οι νοσηλευόμενοι (ρήξη ήπατος, ρήξη νεφρού, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) συγκλίνουν στην εκδοχή της σύγκρουσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν τρία τουλάχιστον κρίσιμα χειρουργεία, καθότι τρεις από τους διασωθέντες είχανε πολύ σοβαρά τραύματα.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, περιπολικό του Λιμενικού απέπλευσε από τις Οινούσσες το βράδυ της Τρίτης και εντόπισε στα ανοιχτά της Χίου ένα ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 μετανάστες ενδεχομένως από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις τελευταίες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Δόθηκε σήμα από το περιπολικό του Λιμενικού προς το εν λόγω σκάφος, ώστε να συμμορφωθεί σε συγκεκριμένη πορεία που υπέδειξαν οι λιμενικοί, ωστόσο από τις πληροφορίες προκύπτει ότι τα δύο σκάφη ανέπτυξαν ταχύτητα, ενδεχομένως να υπήρξαν κάποιοι επικίνδυνοι ελιγμοί.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο σκάφος ήταν αυτό που έπεσε πάνω στο άλλο, πληροφορία που ενδεχομένως να προκύψει αργότερα από την έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από το Λιμενικό και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό που γίνεται πάντως αντιληπτό είναι πως η πρόσκρουση ήταν σφοδρή.

Επίσης, υπήρξαν αναφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας για ανταλλαγή πυροβολισμών, ωστόσο, τα τραύματα των ανθρώπων που διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου δεν επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο σενάριο ενώ δεν υπάρχει και επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το αν υπήρξαν πυροβολισμοί ή ανταλλαγή πυροβολισμών.

