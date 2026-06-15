Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας

Το Smoke Free Greece, μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ανακοινώνει την έναρξη νέας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με ειδική χορηγία από το Behrakis Foundation Boston MA, με κεντρικό μήνυμα: «Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας».

Στόχος της καμπάνιας είναι να ενεργοποιήσει γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στη νικοτίνη.

Η Ελλάδα παραμένει από τις χώρες με υψηλά ποσοστά καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει ακόμα εξαπλωθεί στον ίδιο βαθμό στην Ελλάδα- και αυτό αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινά συχνά από την ηλικία των 10 ετών, και αυτό που αρχίζει ως περιέργεια, καταλήγει σε εξάρτηση. Η προστασία των παιδιών δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη», σημειώνει ο κ. Φιλόπουλος.

Από το 2009, το Smoke Free Greece έχει διοργανώσει 15 πανελλήνια μαθητικά συνέδρια και έχει δραστηριοποιηθεί εκπαιδευτικά σε σχολεία, κοινότητες και φορείς σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 8.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, ενώ 12.000 παιδιά έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς - αριθμοί που αντικατοπτρίζουν μια εμπιστοσύνη χτισμένη σε βάθος χρόνου.

Η νέα καμπάνια

Η νέα καμπάνια επιδιώκει την κοινωνική αντίδραση. Ενώνει γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες γύρω από ένα κοινό αίτημα: να προστατεύσουμε τα παιδιά μας πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση. Αναφέρει η ΕΑΕ. Συνοδεύεται από την ολική ανανέωση της ψηφιακής παρουσίας του Smoke Free Greece: νέο website, ενεργή παρουσία στα social media και ανανεωμένη οπτική ταυτότητα. Στόχος: το μήνυμα να φτάσει σε 500.000 ανθρώπους έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ