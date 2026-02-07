Τι λένε τα ζώδια σήμερα (7/2)

Κριός

Ο Ερμής περνά στους Ιχθύς στον 12ο οίκο σου και σε βάζει σε μια πιο εσωστρεφή και σιωπηλή φάση. Η σκέψη σου γίνεται πιο διαισθητική, αλλά και πιο μπερδεμένη κατά στιγμές, γι’ αυτό καλό είναι να μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Είναι μια περίοδος που ευνοεί την εσωτερική δουλειά, την ψυχολογική επεξεργασία και την αποδέσμευση από παλιά μοτίβα, διλήμματα και φοβίες που σε βαραίνουν κυρίως από το παρελθόν. Μυστικά, παρασκηνιακές συζητήσεις ή σκέψεις που δεν εκφράζεις εύκολα μπορεί να σε απασχολήσουν έντονα.

Ταύρος

Από σήμερα ο Ερμής περνά στους Ιχθύς στον 11ο οίκο σου και φέρνει έντονη κινητικότητα σε σχέση με ομάδες και στόχους για το μέλλον. Η επικοινωνία με φιλικά πρόσωπα γίνεται πιο συναισθηματική και διαισθητική, ενώ μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που αγγίζουν βαθύτερα όνειρα και επιθυμίες. Είναι καλή περίοδος για να εμπνευστείς μέσα από συλλογικές δράσεις ή να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξουν κάποιες ασάφειες ή παρεξηγήσεις μέσα σε φιλικό κύκλο.

Δίδυμοι

Ο Ερμής από σήμερα περνά στους Ιχθύς στον 10ο οίκο σου και στρέφει την προσοχή σου στα επαγγελματικά και στη δημόσια εικόνα σου, αλλά με έναν πιο ευαίσθητο και διαισθητικό τρόπο. Μπορεί να σκεφτείς περισσότερο τι πραγματικά θέλεις να κάνεις και ποια κατεύθυνση σε εκφράζει ουσιαστικά. Η επικοινωνία με ανώτερους ή συνεργάτες χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή ασάφειες. Από την άλλη, ευνοούνται επαγγέλματα που σχετίζονται με δημιουργία, τέχνη, φροντίδα ή προσφορά.

Καρκίνος

Από σήμερα ο Ερμής περνά στους Ιχθύς στον 9ο οίκο σου και το επόμενο διάστημα ανοίγει το μυαλό σου σε νέες ιδέες, φιλοσοφικές αναζητήσεις και διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Η ανάγκη να δώσεις νόημα σε όσα ζεις γίνεται πιο έντονη, ενώ ευνοούνται σπουδές, σεμινάρια και πνευματικές αναζητήσεις. Η επικοινωνία με άτομα από μακριά ή το εξωτερικό αποκτά πιο συναισθηματικό και εμπνευσμένο χαρακτήρα. Ωστόσο μπορεί να υπάρξει σύγχυση σε νομικά ή γραφειοκρατικά θέματα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες.

Λέων

Ο Ερμής περνά στους Ιχθύς στον 8ο οίκο σου για να σε βάλει σε μια πιο βαθιά και εσωτερική διαδικασία σκέψης. Θέματα που σχετίζονται με κοινά οικονομικά, οφειλές, διακανονισμούς ή οικονομικές συμφωνίες μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο. Παράλληλα, η επικοινωνία σε συναισθηματικό επίπεδο γίνεται πιο έντονη, αλλά και πιο ευαίσθητη, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις. Είναι περίοδος που σε ωθεί να ψάξεις κάτω από την επιφάνεια, να καταλάβεις κρυφές προθέσεις ή βαθύτερα συναισθήματα.

Παρθένος

Από σήμερα Ερμής περνά στους Ιχθύς στον 7ο οίκο σου και στρέφει έντονα την προσοχή σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η επικοινωνία με τον/ην σύντροφο ή με συνεργάτες γίνεται πιο συναισθηματική, αλλά και πιο ευαίσθητη, κάτι που μπορεί να φέρει μεγαλύτερη κατανόηση αλλά και μικρές ασάφειες. Είναι περίοδος που σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τα συναισθήματα των άλλων. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που αγγίζουν βαθύτερα θέματα σχέσης ή εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Ζυγός

Ο Ερμής από σήμερα περνά στους Ιχθύς στον 6ο οίκο σου και στρέφει τη σκέψη σου στην καθημερινότητα, την εργασία και την υγεία σου, αλλά με πιο διαισθητικό και λιγότερο πρακτικό τρόπο. Μπορεί να νιώσεις ότι θέλεις να βοηθήσεις περισσότερο τους/ις άλλους/ες στον χώρο της δουλειάς ή να λειτουργήσεις πιο υποστηρικτικά. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή σε ασάφειες, λάθη ή παρεξηγήσεις σε επαγγελματικές οδηγίες και λεπτομέρειες. Είναι καλή περίοδος για να ακούσεις το σώμα σου και να δώσεις έμφαση στην ψυχική και σωματική ξεκούραση.

Σκορπιός

Ο Ερμής από σήμερα περνά στους Ιχθύς στον 5ο οίκο σου και φέρνει έντονη έμπνευση, δημιουργικότητα και συναισθηματική έκφραση. Η επικοινωνία σου γίνεται πιο ρομαντική, τρυφερή και αυθόρμητη, ευνοώντας το φλερτ. Είναι περίοδος που μπορείς να εκφράσεις όσα νιώθεις μέσα από λόγια, τέχνη ή δημιουργικές ιδέες. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει μια τάση εξιδανίκευσης στα αισθηματικά, γι’ αυτό χρειάζεται μέτρο και καθαρή ματιά. Ευνοούνται θέματα που αφορούν παιδιά ή δημιουργικά σχέδια που σε γεμίζουν χαρά.

Τοξότης

Από σήμερα ο Ερμής περνά στους Ιχθύς στον 4ο οίκο σου και στρέφει την προσοχή σου στην οικογένεια, το σπίτι, θέματα ακινήτων και ασφαλείας. Η επικοινωνία με τα οικεία πρόσωπα γίνεται πιο συναισθηματική και τρυφερή, ενώ μπορεί να αναδυθούν παλιές αναμνήσεις ή εκκρεμότητες που χρειάζονται διευθέτηση. Είναι περίοδος για εσωτερική ανασκόπηση και για συζητήσεις που φέρνουν κατανόηση και ηρεμία στον χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, η διαίσθησή σου είναι αυξημένη και σε βοηθά να αντιληφθείς καλύτερα τις ανάγκες των γύρω σου.

Αιγόκερως

Ο Ερμής στους Ιχθύς στον 3ο οίκο σου φέρνει μια πιο συναισθηματική προσέγγιση στην καθημερινή επικοινωνία σου και στις μετακινήσεις σου. Η σκέψη σου γίνεται πιο δημιουργική, αλλά και λίγο συγκεχυμένη, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις σε σχέση με το συγγενικό σου περιβάλλον. Ευνοούνται συζητήσεις που αγγίζουν προσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις, καθώς και η ανταλλαγή ιδεών με φίλους/ες ή συνεργάτες. Είναι περίοδος που μπορεί να ανακαλύψεις νέους τρόπους να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και τις σκέψεις σου.

Υδροχόος

Ο Ερμής στους Ιχθύς στον 2ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε θέματα οικονομικά, αξιών και προσωπικών πόρων. Οι σκέψεις σου γίνονται πιο διαισθητικές και δημιουργικές, ενώ μπορεί να σκεφτείς νέους τρόπους διαχείρισης χρημάτων ή περιουσιακών θεμάτων. Πρόσεξε όμως ασάφειες ή υπερβολική ιδεαλιστική προσέγγιση σε οικονομικά ζητήματα. Ευνοούνται συζητήσεις για τα προσωπικά σου όρια, τις ανάγκες σου και την ασφάλεια που επιδιώκεις, καθώς και οι ιδέες που σχετίζονται με επενδύσεις και χρηματοοικονομικά.

Ιχθύες

Από σήμερα ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου και ενισχύει τη σκέψη και την επικοινωνία σου, κάνοντάς σε πιο διαισθητικό/ή, ευαίσθητο/η, αλλά και δημιουργικό/ή. Η αυτοέκφραση γίνεται πιο προσωπική και ειλικρινής, ενώ μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα που συνήθως κρατάς για τον εαυτό σου. Παράλληλα, η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων. Ευνοούνται συζητήσεις που αφορούν προσωπικά σχέδια, όνειρα και νέες ιδέες.