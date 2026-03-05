Μ. Χαρακόπουλος σε ημερίδα του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες: Κοινή αμυντική πολιτική και ενίσχυση αξιακών πυλώνων της ΕΕ

«Ταυτόχρονα με την απαξίωση των χριστιανικών αξιών στην Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο, που σφράγισε τον μεταπολεμικό κόσμο, δέχεται υπονομευτικά πλήγματα. Παράλληλα, ο αναθεωρητισμός, ως τάση της εξωτερικής πολιτικής, επανακάμπτει με εντυπωσιακή ορμή, εκδηλώνοντας συμπεριφορές που θεωρούσαμε ότι έληξαν με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη αντί να αντιμετωπίσει την αναδυόμενη νέα κατάσταση, για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε επιδοθεί σε ανεύθυνους νεωτερισμούς που έρχονταν σε αντίθεση με τις παραδόσεις και το πολιτισμικό της υπόβαθρο», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, στην εισήγησή του στην ημερίδα της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον Διαπολιτισμικό και Διαθρησκειακό Διάλογο με θέμα «Επαναπροσεγγίζοντας τον Διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις θρησκείες (Άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας) υπό το φως των Διακηρύξεων της Δια-Κοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU)», που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες.

Τη συζήτηση συντόνισε η συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για τον Διαπολιτισμικό και Διαθρησκειακό Διάλογο, Κροάτισσα ευρωβουλευτής, Ζελιάνα Ζόβκο, με την οποία ο κ. Χαρακόπουλος είχε νωρίτερα συνάντηση.

Μια Ευρώπη χωρίς πίστη δεν θα αντέξει

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ στην εισήγησή του σημείωσε ότι «η ημερίδα λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και το ιστορικό πείραμα της ΕΕ. Κι αυτό γιατί οι ραγδαίες παγκόσμιες ανακατατάξεις ανατρέπουν τις έως πρόσφατα βεβαιότητες. Πολεμικές συγκρούσεις τεράστιας κλίμακας, τόσο ως προς τα στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, όσο και ως προς τη συμμετοχή των κρατών που εμπλέκονται, αναδεικνύουν ένα διεθνές τοπίο οιονεί παγκοσμίου πολέμου. Χωρίς αμφιβολία, ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτό το νέο περιβάλλον δεν είναι αυτός που θα αναμέναμε. Μάλλον, ακολουθεί αντί να οδηγεί ή να επηρεάζει. Οι ανησυχητικές αυτές διαπιστώσεις θα έπρεπε να είχαν σημάνει συναγερμό στα κράτη - μέλη, και την έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, την ανάγκη εμβάθυνσης, με κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική, αλλά και ενίσχυσης των αξιακών πυλώνων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Δυστυχώς, όπως επισήμανε μια από τις πιο φωτεινές μορφές της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, "η Ευρώπη έκανε ένα φοβερό λάθος. Σνόμπαρε, υπονόμευσε τον χριστιανισμό, δημιούργησε ένα κενό πίστεως. Και μια Ευρώπη χωρίς πίστη δεν ξέρω αν θα αντέξει". Ο ατελής κατά τη γνώμη μας διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης, στον οποίο δεν υπήρξε καμία αναφορά στις χριστιανικές ρίζες και αξίες της Ευρώπης, δεν δικαιώνει απλά τον Αναστάσιο και όσους επιμένουμε να υπενθυμίζουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την απομάκρυνση της Ευρώπης από τους βασικούς της πυλώνες».

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «η απουσία μια στιβαρής ιδεολογικής συνεκτικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο, επηρέασε αρνητικά τη θέση της Ευρώπης, που βρέθηκε απροετοίμαστη από την επιθετικότητα των ανταγωνιστών της. Οι ρωγμές προκλήθηκαν στην πλέον άκαιρη στιγμή, καθώς τα γεγονότα τρέχουν με ταχύτητα. Έτσι, στην παρούσα φάση και σε συνθήκες συναγερμού και γενικής κινητοποίησης απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις, που έχουν σκοπό τη χειραφέτηση της Ευρώπης στον νέο αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο, εγείρεται το πρόβλημα της νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ποια θα είναι, δηλαδή, τα συστατικά στοιχεία συγκρότησης του Ευρωπαίου του μέλλοντος, ο οποίος χωρίς να απεμπολήσει τις εθνικές του καταβολές θα νοιώθει ταυτόχρονα ως Ευρωπαίος πολίτης, και ως τέτοιος θα διακρίνεται στο παγκόσμιο χωριό. Και εδώ, οι παραδόσεις του Χριστιανισμού, με όλες τις εκφάνσεις του, όπως την Ορθοδοξία, τον Καθολικισμό και τις μεταρρυθμιστικές Εκκλησίες, μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στο αξιακό οπλοστάσιο της Ευρώπης. Μια διαδικασία που δεν μπορεί να κριθεί οπισθοδρομική, καθώς προσφέρει το ηθικό πλαίσιο που σήμερα στερείται η κυνικά ρεαλιστική πρακτική των διεθνών σχέσεων. Γιατί ο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρώπου και των εθνών, η ανωτερότητα των ηθικών αξιών επί των υλικών, η σημασία της ηθικής στάσης στην πολιτική εκπορεύονται από τον πυρήνα της χριστιανικής παράδοσης. Και είναι αξίες που έχει ανάγκη ένας κόσμος που διολισθαίνει στην πλέον στενή έννοια της εξυπηρέτησης των ιδιοτελών συμφερόντων».

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την παρουσία του στις Βρυξέλλες ο επικεφαλής της ΔΣΟ είχε συνάντηση με τον Αυστριακό ευρωβουλευτή, Λούκας Μάντελ, και τον Έλληνα ευρωβουλευτή, Φρέντη Μπελέρη, ενώ επισκέφθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του επισκόπου Τανάγρας κ. Απόστολου, την έδρα του γραφείου εκπροσώπησης της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ