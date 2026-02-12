Τι λένε τα ζώδια σήμερα (12/2)

Κριός

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον 9ο σου και σήμερα με αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές να έχεις αρκετά καλή διάθεση, εξωστρέφεια και τάση να ξεφύγεις από την καθημερινότητα σου. Τις ώρες ωστόσο που θα σχηματιστεί το τετράγωνο της με τον Κρόνο από τον 12ο σου, ίσως σε πιάσουν ανασφάλειες, διλήμματα και ένας φόβος, που θα σε κάνει να μαζευτείς και να γίνεις πιο εσωστρεφής. Αργότερα η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 10ο σου σε τετράγωνο με Ποσειδώνα και μπορεί να απογοητευτείς επειδή θα νιώσεις πως τα καθήκοντα στη δουλειά ή οι κοινωνικές σου υποχρεώσεις σε περιορίζουν.

Ταύρος

Η Σελήνη στον 8ο σου σε φέρνει σε εσωτερική επαφή με τα συναισθήματά σου, αλλά και με ζητήματα που σχετίζονται με κοινά οικονομικά, υποχρεώσεις ή ψυχολογικές διεργασίες. Μπορεί να ασχοληθείς με θέματα ασφάλειας ή εμπιστοσύνης. Το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τον 11ο σου μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση απόστασης από φίλους/ες ή ομάδες ή να νιώσεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να σε στηρίξουν. Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 9ο σου και σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα για να δώσεις προτεραιότητα σε θέματα προσωπικής εξέλιξης.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον 7ο σου φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και επαφές με τη διάθεση σου να επηρεάζεται έντονα από το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τον 10ο σου μπορεί να δημιουργήσει πίεση ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές σχέσεις. Ισως νιώσεις ότι πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω». Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει σύγχυση σε επαγγελματικά θέματα ή να σε κάνει να βλέπεις μια κατάσταση πιο ιδανικά απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη να κινείται στον 6ο σου η διάθεσή σου θα είναι αισιόδοξη και μπορεί να έχεις μία πρόταση εντελώς ξαφνικά. Ο Ερμής σου ανοίγει δρόμο για να δεις μια κατάσταση πιο καθαρά και να κάνεις ένα βήμα που καθυστερούσες. Μείνε ανοιχτός σε νέα δεδομένα και μην φοβηθείς να θέσεις όρια εκεί που χρειάζεται. Είναι μέρα ενόρασης και καθαρής σκέψης. Θα έχεις αισιοδοξία και εύνοια στο συναίσθημα και στην εκδήλωση προθέσεων. Επίσης, πιθανή επικοινωνία με άτομα που ανοίγουν ευκαιρίες. Οικονομικά, χρειάζεται προσεκτική διαχείριση, καθώς ένα έξοδο μπορεί να σε αιφνιδιάσει.

Λέων

Η Σελήνη στον 5ο σου ενισχύει την ανάγκη για χαρά, δημιουργικότητα και έκφραση συναισθημάτων. Θέλεις να νιώσεις ζωντανός/ή, να περάσεις όμορφα και να ασχοληθείς με πράγματα που σε γεμίζουν, ωστόσο με το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τον 8ο σου μπορεί να υπάρξουν συναισθηματικά ή οικονομικά βάρη. Ισως υπάρξουν σκέψεις γύρω από θέματα εμπιστοσύνης. Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 6ο σου, φέρνοντας έμφαση σε θέματα, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα. Το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στα επαγγελματικά σου.

Παρθένος

Η Σελήνη στον 4ο σου σε φέρνει πιο κοντά σε θέματα οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς, να ξεκουραστείς ή να ασχοληθείς με προσωπικά ζητήματα. Το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τον 7ο σου, μπορεί να φέρει απόσταση σε μια σχέση ή συνεργασία, ή να νιώσεις ότι κάποιος/α έχει αυξημένες απαιτήσεις από εσένα. Ισως χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 5ο σου, ενώ το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει θολό τοπίο σε συνεργασίες.

Ζυγός

Η Σελήνη αρχικά στον 3ο σου φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητα, επικοινωνίες, μετακινήσεις και επαφές με κοντινά πρόσωπα. Ωστόσο με το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τον 6ο σου μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, αναβολές σε ραντεβού και πίεση λόγω δουλειάς, υποχρεώσεων που δεν σου αφήνουν περιθώριο χαλάρωσης. Ισως νιώσεις ότι πρέπει να είσαι πιο οργανωμένος/η ή πιο προσεκτικός/ή σε λεπτομέρειες. Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 4ο σου οίκο, στρέφοντας την προσοχή σου σε σπίτι, οικογένεια και συναισθηματικές ανάγκες.

Σκορπιός

Η Σελήνη για αρχή κινείται στον 2ο σου και σε βάζει σε σκέψεις γύρω από θέματα οικονομικών και σταθερότητας. Μπορεί να ασχοληθείς με έσοδα, έξοδα ή αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομική σου ισορροπία. Το τετράγωνο της με τον Κρόνο από τον 5ο σου μπορεί να φέρει περιορισμούς σε θέματα χαράς ή σχεδίων ή να σε κάνει να νιώσεις ότι πρέπει να βάλεις πιο ρεαλιστικά όρια σε κάτι που σε ενθουσιάζει. Αργότερα, η Σελήνη θα περάσει στον Αιγόκερω και στον 3ο σου, για να αυξήσει τη διάθεση για συζητήσεις. Φρόντισε να ξεκαθαρίζεις τι λες και τι ακούς, ώστε να αποφευχθούν λάθος συμπεράσματα.

Τοξότης

Η Σελήνη βρίσκεται στον 1ο σου και σε κάνει πιο εκφραστικό/ή, ευαίσθητο/η και συναισθηματικά αντιδραστικό/ή. Εχεις ανάγκη να εκφράσεις αυτό που νιώθεις και να κινηθείς πιο αυθόρμητα, όμως το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο από τον 4ο σου μπορεί να φέρει βάρος από οικογενειακές υποχρεώσεις ή ευθύνες που σε προσγειώνουν. Ισως νιώσεις ότι πρέπει να βάλεις στην άκρη προσωπικές ανάγκες για να στηρίξεις ένα άτομο ή μια κατάσταση στο σπίτι. Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 2ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε οικονομικά και πρακτικά θέματα.

Αιγόκερως

Η Σελήνη κινείται στον 12ο σου και σήμερα, με αποτέλεσμα να έχεις πιο ήσυχη και στοχαστική διάθεση. Θα νιώσεις την ανάγκη να ξεκουραστείς ή να ασχοληθείς με συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 3ο σου μπορεί να φέρει συζητήσεις, πίεση από υποχρεώσεις δυσκολίες στην επικοινωνία σου με κοντινά πρόσωπα. Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, για να αυξήσει την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες και να εκφράσεις άμεσα τις ανάγκες σου. Μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ή να αμφιβάλλεις για κάτι που άκουσες ή για πράγματα που επιθυμείς.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στον 11ο σου νιώθεις την ανάγκη να βρεθείς πιο κοντά σε φίλους/ες και σχέδια για το μέλλον. Θέλεις να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου και να μοιραστείς σκέψεις ή όνειρα με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Το τετράγωνο της με τον Κρόνο από τον 2ο σου, μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις γύρω από θέματα οικονομικά και να νιώσεις ότι πρέπει να περιορίσεις κάτι για να νιώσεις ασφάλεια. Η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 12ο σου, κάνοντας τη διάθεσή σου πιο εσωστρεφή. Ισως προκύψουν απογοητεύσεις σε σχέση με έναν στόχο που θέλει περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθεί.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 10ο σου φέρνει στο προσκήνιο θέματα καριέρας. Μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να είσαι πιο υπεύθυνος/η. Το τετράγωνο της με τον Κρόνο από τον 1ο σου μπορεί να σε κάνει πιο αυστηρό/ή με τον εαυτό σου ή να νιώσεις ότι το βάρος των ευθυνών σε πιέζει ψυχολογικά. Αργότερα, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 11ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια. Μπορεί να δημιουργηθεί συναισθηματική σύγχυση, εξιδανίκευση προσώπων ή θολά όρια και ανάγκη να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις με ανθρώπους του φιλικού ή κοινωνικού σου περιβάλλοντος.