Η επίθεση στο Ακρωτήρι κατεδαφίζει την προπαγάνδα περί παρόχων και παροχής ασφάλειας

Η Μέση Ανατολή μετατρέπεται σε μία εκρηκτική πυριτιδαποθήκη, καθώς η ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν συνιστά την πιο επικίνδυνη κλιμάκωση των τελευταίων ετών. Στρατηγικός στόχος είναι η βίαιη αναδιαμόρφωση των συσχετισμών ισχύος και η επιβολή απόλυτου ελέγχου επί των περιφερειακών συμμαχιών και των ενεργειακών πόρων και δρόμων. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Ο κίνδυνος μίας γενικευμένης ανάφλεξης απειλεί τη διεθνή ειρήνη, ενώ η αποσταθεροποίηση πυροδοτεί κύμα ακρίβειας που εξαντλεί τα λαϊκά στρώματα.

Ταυτόχρονα, η κρίση λειτουργεί ως μηχανισμός καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα, οι αστικές κυβερνήσεις εργαλειοποιούν την "έκτακτη ανάγκη", επιβάλλοντας δημοσιονομική πειθαρχία, στρατιωτικοποίηση της πολιτικής και περιστολή δημοκρατικών ελευθεριών. Το ανελέητο σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Λίβανο, καθώς και τα ιρανικά αντίποινα που συγκλονίζουν τον Κόλπο και αγγίζουν την Κύπρο, αποδεικνύουν πώς η "έκτακτη ανάγκη" είναι το τέλειο πρόσχημα για την οικονομία πολέμου και τη στρατιωτικοποίηση της πολιτικής. Επιπρόσθετα, η κατασκευή της "εξωτερικής απειλής" λειτουργεί ως συνεκτικός μύθος, προκειμένου να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τις ταξικές αντιθέσεις και να κατασταλούν οι αντιπολεμικές και εργατικές αντιδράσεις. Πρόδηλα, πίσω από το αμερικανο-ισραηλινό έγκλημα κρύβονται οι στόχοι της πολεμικής βιομηχανίας, των ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Ενώ το κεφάλαιο συσσωρεύει πλούτο μέσω οικονομίας πολέμου, οι εργαζόμενοι πληρώνουν το βαρύ τίμημα σε αίμα, φτώχεια και αυταρχισμό.

Συνολικά, η ιμπεριαλιστική επέμβαση Αμερικάνων και ισραηλινών κατά του Ιράν υποδαυλίζει τη φωτιά του πολέμου σε όλη την Μέση Ανατολή και, τελικά, σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση στην Κύπρο, όπως και τα συστημικά κόμματα που διαχρονικά δικαιολογούν είτε την παρουσία βρετανικών βάσεων, είτε τη στρατηγική συμμαχία με Ισραήλ και ΗΠΑ, φέρουν τεράστιες ευθύνες γι' αυτή την κατάσταση. Η Κύπρος εκτίθεται πλέον σε αυξημένο κίνδυνο αντιποίνων λόγω των βρετανικών βάσεων, γεγονός που αναδεικνύει τους κινδύνους αυτής της πολιτικής και στρατιωτικής εμπλοκής. Από την άλλη, η επίθεση στο Ακρωτήρι κατεδαφίζει τη διαχρονικά γνωστή προπαγάνδα περί παρόχων και παροχής ασφάλειας. Επομένως όσο στενότερη γίνεται η πολιτική ευθυγράμμιση με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, Αγγλίας, ΝΑΤΟ, Ισραήλ και Ευρωατλαντικών μηχανισμών, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα να καταστεί το έδαφος της Κύπρου μέρος των σχεδίων σύγκρουσης και ενδεχόμενος στόχος. Να πάρουν επομένως τις βάσεις τους και να μας αδειάσουν την γωνιά τώρα.

*Το άρθρο αναδημοσιεύεται από την κυπριακή εφημερίδα "Φιλελεύθερος" (Τρίτη 3 Μαρτίου 2026).

https://www.philenews.com/