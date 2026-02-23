Χαρταετοί, σαρακοστιανά και γλέντι στον Λόφο Φιλοπάππου (βίντεο)

Στο καθιερωμένο εδώ και δεκαετίες σημείο συνάντησης, τον Λόφο Φιλοπάππου, τίμησαν και φέτος την Καθαρά Δευτέρα οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες.

Από νωρίς το πρωί άρχισε να μαζεύεται πλήθος κόσμου στον ιστορικό λόφο και σύντομα γέμισε με χαρταετούς ο αττικός ουρανός, καθώς βοήθησε και ο καιρός, με τη λιακάδα και το ελαφρύ αεράκι.

Μικροί και μεγάλοι «τίμησαν» και τα Κούλουμα, αφού φρόντισε γι' αυτό ο Δήμος Αθηναίων με τα σαρακοστιανά εδέσματα, τον χαλβά και τις λαγάνες, που μοίρασε. Συνολικά διέθεσε δωρεάν σχεδόν 100 κιλά νηστίσιμα ορεκτικά, 2.500 τεμάχια λαγάνας, 3.000 τεμάχια χαλβά και 4.000 νερά και αναψυκτικά.

Τον κόσμο υποδέχθηκε με τις μελωδίες της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ενώ στη συνέχεια στήθηκε κι ένα γλέντι με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια από τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού.

Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος αντάλλαξε με τον κόσμο τις ευχές για Καλή Σαρακοστή και στη συνέχεια δήλωσε: «Στον Λόφο Φιλοπάππου τιμάμε και φέτος μια παράδοση δεκαετιών. Γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, χαρταετούς, ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι και δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Και του χρόνου ραντεβού πάλι εδώ».

