Στη σημαντική συνάντηση ηγετών κρατών στην Costa Navarino: Ευρωπαϊκό μήνυμα για το μεταναστευτικό

Η “βεντάλια” όλων των θεμάτων γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης και του Κόλπου, που είναι φλέγοντα αυτό το διάστημα λόγω και των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, “άνοιξε” στο τραπέζι των συζητήσεων του Europe - Gulf Forum που φιλοξενήθηκε το περασμένο τριήμερο στην Costa Navarino.

Η συγκυρία της παρουσίας στη Μεσσηνία μίας σειράς πολιτικών ηγετών από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρουσία σημαντικών επιχειρηματιών αποτέλεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρίες για επιμέρους συνάντησης συναντήσεις, ενώ μάλιστα εκδόθηκε και μία σημαντική κοινή δήλωση των ηγετών της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Μάλτας για την περαιτέρω διαχείριση του μεταναστευτικού.

Πιο συγκεκριμένα με την ευκαιρία του Europe -Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015.

Όπως αναφέρεται σε κοινή δήλωσή τους, «για τον σκοπό αυτό, οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες εργασίας:

- την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή·

- ⁠τη συνεργασία ώστε οι πληθυσμοί της περιοχής να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη·

- ⁠τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, επίσης ως προς το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που αφορά καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και υβριδικές απειλές· και

- την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας για τη διασφάλιση, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών ενιαίων και συντονισμένων πρωτοβουλιών».

Επισημαίνεται ακόμη ότι «μεταξύ των συγκεκριμένων επιλογών που εξετάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένα σε ανεξέλεγκτες, παράνομες/παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγονται η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, η εντατικοποίηση της καταπολέμησης των διακινητών, καθώς και η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του Κανονισμού της ΕΕ για καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας. Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αντιδράσεων σε μια πιθανή σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου 2026».

Τέλος, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν θερμά την ομόφωνη έγκριση, στις 15 Μαΐου, της Διακήρυξης του Κισινάου για τη μετανάστευση, με την ευκαιρία της 135ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει πλήρως τις σημαντικές και πολύπλοκες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς από το σύστημα της Σύμβασης.

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σειρά συναντήσεων είχε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της σημαντικής διοργάνωσης , που φιλοξενήθηκε στο Costa Navarino. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι.

Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό, με έμφαση στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμβλύνει τις συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η κα Γκεοργκίεβα συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Φινλανδίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα έχει πλέον αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ΕΕ και στον Κόλπο. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη να αποφευχθούν προηγούμενα που θα περιορίζουν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της ΕΕ και είναι μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω του σημαντικού φόρουμ, που διοργανώθηκε από τον Antenna Group σε συνεργασία με το Atlantic Council, εκτός των προαναφερθέντων ηγετών, παρόντες επίσης ήταν o πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, αλλά και ο Εμίρης του Κουβέιτ Μισάλ Αλ-Αχμάντ Αλ-Τζαμπρ Αλ-Σαμπάχ. Παρούσα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ από ελληνικής πλευράς επιπλέον στις εργασίες της συνόδου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και ο ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας. Τόσο κατά την προετοιμασία του Forum, όσο και κατά την άφιξη και αναχώρηση των ηγετών μέσω του Αεροδρομίου Καλαμάτας εφαρμόστηκαν, όπως είναι ευνόητο, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με ενίσχυση των τοπικών αστυνομικών Αρχών και από δυνάμεις από την υπόλοιπη χώρα.

Δ.Πλ.