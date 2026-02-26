Αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη

Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους της, για τον ξαφνικό θάνατο της κοινοβουλευτικής συντάκτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αντιγόνης Πανέλλη, εξέφρασαν σύσσωμα όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ εκφράζουμε την οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας για την απώλεια της δημοσιογράφου και κοινοβουλευτικής συντάκτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αντιγόνης Πανέλη, που έφυγε χθες το μεσημέρι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την ξαφνική απώλεια της Αντιγόνης, μιας νέας γυναίκας, μιας ευσυνείδητης επαγγελματίας, που διακρινόταν από αφοσίωση και ευγένεια», τόνισε από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Τα «θερμά συλλυπητήρια για τον ξαφνικό θάνατο της Αντιγόνης», εξέφρασε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Κόκκαλης.

«Καλό παράδεισο, τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της» σημείωσε ο βουλευτής της «ΝΙΚΗΣ», Γιώργος Ρούντας.

«Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας, δύναμη και κουράγιο την οικογένεια της», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Είναι αυτονόητο ότι εκφράζουμε την θλίψη μας για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τα «ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικείος της Αντιγόνης» εξέφρασαν ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας.



Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε πριν από 56 χρόνια, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό «νησί» στον Αμβρακικό Κόλπο και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα από την ΕΡΤ και τις εκπομπές του δημοσιογράφου, σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού Γιώργου Πετρίτση, «Μαρτυρίες», «στα Μονοπάτια των Θεών», «Ιατρικά Ραντεβού», όπου έκανε την ιστορική έρευνα και το ρεπορτάζ.

Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Η Αντιγόνη, μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου