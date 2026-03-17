Περνώντας τα σύνορα για φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη (βίντεο)

Η άνοδος των τιμών καυσίμων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που οδηγεί όλο και περισσότερους οδηγούς σε ένα φαινόμενο, που στα διεθνή μέσα αποκαλείται «fuel tourism», δηλαδή τουρισμός καυσίμων.

Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία οδηγοί περνούν τα σύνορα προς μια γειτονική χώρα για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με φθηνότερη βενζίνη ή ντίζελ.

Σύμφωνα με την έκθεση τιμών πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύει εβδομαδιαία τις μέσες τιμές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, η μέση τιμή της απλής βενζίνης στην Πολωνία διαμορφώνεται περίπου στα 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα φτάνει περίπου τα 1,85 ευρώ το λίτρο. Στο Βέλγιο η τιμή είναι γύρω στα 1,63 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ολλανδία ξεπερνά τα 2,17 ευρώ το λίτρο, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης.

Οι διαφορές αυτές μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα αισθητές για τους οδηγούς.

Πολλοί είναι οι Έλληνες από τον Νομό Σερρών, κυρίως από τις περιοχές στα βόρεια, κοντά στον Προμαχώνα, που επιλέγουν πρατήρια υγρών καυσίμων στη Βουλγαρία για να ανεφοδιάσουν τα αυτοκίνητα τους με βενζίνη και πετρέλαιο.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές: Γερμανοί οδηγοί περνούν στην Πολωνία, Γάλλοι οδηγούν μέχρι την Ισπανία ή το Βέλγιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οδηγοί από χώρες με υψηλή φορολογία καυσίμων, όπως η Ολλανδία, μετακινούνται στο Βέλγιο για χαμηλότερες τιμές.

