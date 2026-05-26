Τι λένε τα ζώδια σήμερα (26/5)

Κριός

Σήμερα ολοκληρώνεται το τρίγωνο του Ηλιου στον 3ο σου με τον Πλούτωνα από τον 11ο σου, με αποτέλεσμα να έχεις την ευχέρεια μέσα από τον λόγο σου να πείσεις ανθρώπους για τις ικανότητες σου, ώστε να σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις κάποιους από τους στόχους σου. Θα εκφραστείς δυναμικά και είναι σχεδόν βέβαιο πως οι συζητήσεις σου θα στεφθούν με επιτυχία, μέσα από τις οποίες θα πετύχεις αλλαγές που θα σε ανανεώσουν. Παράλληλα σχηματίζεται το τετράγωνο του Αρη στον 2ο σου με τον Πλούτωνα και το πιθανότερο είναι να προκύψουν οικονομικές ανασφάλειες και φοβίες.

Ταύρος

Το τρίγωνο του Ηλιου στον 2ο σου με τον Πλούτωνα στον 10ο σου, θα βοηθήσει ώστε να πάρεις τον έλεγχο των οικονομικών σου και να κατακτήσεις τους στόχους σου στον επαγγελματικό τομέα. Θα εξελιχθείς θετικά στον χώρο της καριέρας και μπορείς να περιμένεις μια προαγωγή και αύξηση του μισθού σου, ωστόσο θα πρέπει να είσαι προσεκτικός/ή γιατί σήμερα ολοκληρώνεται και το τετράγωνο του Αρη στον 1ο σου με τον Πλούτωνα και το πιθανότερο είναι προτού καταφέρεις να υλοποιήσεις στόχους και φιλοδοξίες να δεχτείς πίεση από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και ανθρώπους που έχουν κύρος.

Δίδυμοι

Με τον Ηλιο στον 1ο σου να σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 9ο σου, μέσα από την πνευματική σου αφύπνιση θα μπορέσεις να κατανοήσεις τις πραγματικές σου επιθυμίες και επιδιώξεις. Αυτές τις ημέρες με την επιρροή του τριγώνου θα έχεις την δυνατότητα, με αποφασιστικότητα και δυναμισμό να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε δεν σε καλύπτει και ικανοποιεί, ωστόσο επειδή ταυτόχρονα θα σχηματιστεί και το τετράγωνο του Αρη στον 12ο σου με τον Πλούτωνα, καλό είναι να μην αφήσεις φόβους, σκέψεις ή παρασκηνιακές καταστάσεις να επηρεάσουν την ψυχολογία και τις αποφάσεις σου.

Καρκίνος

Με το τρίγωνο του Ηλιου στον 12ο σου με τον Πλούτωνα από τον 8ο σου, θα βρεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις φοβίες και ανασφάλειες ακόμη και ενοχές που σε κρατούν πίσω. Θα νιώσεις δυνατός/ή συναισθηματικά και θα μπορέσεις να πάρεις τον έλεγχο των οικονομικών σου και το πιθανότερο είναι να έχεις οικονομικά οφέλη από χρήματα που διαχειρίζεσαι με άλλους/ες ή που προέρχονται από άλλους/ες. Με τον Αρη στον 11ο σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα απόφυγε εντάσεις και παιχνίδια δύναμης μέσα σε φιλικές σχέσεις ή σε ομάδες ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεσαι.

Λέων

Σήμερα σχηματίζεται το τρίγωνο του Ηλιου στον 11ο σου με τον Πλούτωνα από τον 7ο σου, για να σου φέρει συνεργασίες και σχέσεις με ανθρώπους σημαντικούς που θα σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις τα μεγαλεπήβολα σχέδια σου. Μια γνωριμία μέσα από τον κοινωνικό σου περίγυρο είναι πιθανή, ενώ με το τετράγωνο του Αρη στον 10ο σου με τον Πλούτωνα, καλό είναι να αποφύγεις συγκρούσεις και ανταγωνισμούς στον επαγγελματικό χώρο, γιατί οι εντάσεις μπορεί να κλιμακωθούν εύκολα. Πιθανόν να υπάρξουν πιέσεις από ανώτερα πρόσωπα ή διαφωνίες γύρω από θέματα εξουσίας και ελέγχου.

Παρθένος

Ολοκληρώνεται το τρίγωνο του Ηλιου από τον 10ο σου με τον Πλούτωνα στον 6ο σου για να φέρει στο επίκεντρο θετικές εξελίξεις και επιτυχίες στον επαγγελματικό χώρο που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα σου. Είναι η ευκαιρία σου να λάμψεις, κάνοντας αποφασιστικές και δραστικές κινήσεις και αφήνοντας πίσω σου οτιδήποτε δεν σε εξελίσσει. Θα έχεις την ικανότητα να προβληθείς γι’ αυτό φρόντισε να μην αποκλίνεις από τους στόχους σου. Ωστόσο, καλό είναι να προσέχεις γιατί σήμερα σχηματίζεται το τετράγωνο του Αρη στον 9ο σου με τον Πλούτωνα, με αποτέλεσμα να προκύψουν εντάσεις.

Ζυγός

Ολοκληρώνεται το τρίγωνο του Ηλιου από τον 9ο σου με τον Πλούτωνα από τον 5ο σου, για να ευνοηθείς σε θέματα, νομικών, ταξιδιών, εξετάσεων και σπουδών. Αν είσαι μαθητής/τρια έρχεται την κατάλληλη εποχή αυτή η όψη για να σε βοηθήσει να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες αλλά και να σε βοηθήσει να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν τα αισθηματικά και τις κοινωνικές σου σχέσεις. Ο Αρης στον 8ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα και θα χρειαστεί να δείξεις προσοχή σε οικονομικές υποχρεώσεις, δάνεια, χρέη ή γενικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με χρήματα τρίτων.

Σκορπιός

Το τρίγωνο που θα σχηματιστεί με τον Ηλιο από τον 8ο σου με τον Πλούτωνα μέσα από τον 4ο σου, εκτός από τις κρυφές αναγεννησιακές δυνάμεις που θα βγάλει από μέσα σου, θα σε βοηθήσει να πετύχεις στον οικονομικό τομέα μέσα από μια αγοραπωλησία ή μια κληρονομιά. Θα έχεις τη δυνατότητα να κλείσεις εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικογενειακά ή περιουσιακά ζητήματα. Η διαίσθηση σου είναι έντονη και θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καταστάσεις που δυσκολεύουν για να τις αντιμετωπίσεις. Με το τετράγωνο του Αρη στον 7ο σου με τον Πλούτωνα, προσπάθησε να αποφύγεις παιχνίδια δύναμης.

Τοξότης

Με το τρίγωνο του Ηλιου από τον 7ο σου που θα σχηματιστεί με τον Πλούτωνα από τον 3ο σου, πρέπει να δώσεις έμφαση στον τρόπο που εκφράζεσαι ώστε να πετύχεις καλύτερους όρους σε μια συνεργασία/συμφωνία. Στον αισθηματικό τομέα μέσα από συζητήσεις που θα γίνουν, θα αλλάξει μορφή η σχέση σου και θα γίνει περισσότερο δυνατή. Οι συζητήσεις που θα κάνεις θα έχουν βάθος και ουσία, ενώ δεν αποκλείεται να έρθεις πιο κοντά με ένα πρόσωπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Με το τετράγωνο του Αρη στον 6ο σου και με τον Πλούτωνα, προσπάθησε να μην πιέσεις υπερβολικά τον εαυτό σου.

Αιγόκερως

Με το τρίγωνο του Ηλιου στον 6ο σου που θα σχηματιστεί με τον Πλούτωνα από τον 2ο σου, θα καταφέρεις μέσα από τις οικονομικές σου απολαβές να σταθεροποιήσεις τις οφειλές σου και να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς σου. Αν τελευταία δεν ένιωθες καλά, μέσα από αυτή την όψη θα καταφέρεις να αναρρώσεις ικανοποιητικά και να έχεις καλή σωματική υγεία. Με τον Αρη στον 5ο σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα στα αισθηματικά σου θα είσαι αρκετά κτητικός/ή και απαιτητικός/ή, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις ή παιχνίδια ελέγχου μέσα στη σχέση σου.

Υδροχόος

Σήμερα ολοκληρώνεται το τρίγωνο του Ηλιου στον 5ο σου με τον Πλούτωνα από τον 1ο σου για να καταφέρεις να κινητοποιηθείς με αποφασιστικότητα και δυναμισμό προκειμένου να εκφράσεις τον εαυτό σου. Θα προκύψουν ενδιαφέρουσες γνωριμίες με ανθρώπους που θα νιώσουν έντονα και καταλυτικά την επιρροή σου. Θα διευρύνεις τον κοινωνικό σου κύκλο και με προσήλωση στις προσωπικές σου επιδιώξεις θα εκφράσεις την δημιουργική πλευρά του εαυτού σου, αν και με το τετράγωνο του Αρη στον 4ο σου με τον Πλούτωνα μέσα στην οικογένεια θα αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις.

Ιχθύες

Με τον Ηλιο στον 4ο σου να σχηματίζει όψη τριγώνου με τον Πλούτωνα στον 12ο σου, θα έχεις την δύναμη και το σθένος που χρειάζεται ώστε να απομακρύνεις από την ζωή σου οτιδήποτε νιώθεις πως σε βλάπτει σε συναισθηματικό επίπεδο και σου προκαλεί ανασφάλειες και ενοχές. Το βασικό είναι να καταλάβεις πως μέσα από την εσωτερικότητα και την αυτογνωσία θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τα αρνητικά συναισθήματα. Με τον Αρη στον 3ο σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, πρόσεξε τον τρόπο που επικοινωνείς με το περιβάλλον σου, γιατί οι κουβέντες μπορεί να γίνουν έντονες.