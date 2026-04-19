Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους (βίντεο)

Στον Χολαργό συνελήφθη ύποπτος για παιδική πορνογραφία, ο οποίος οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο.

Ο 46χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την επιτόπια έρευνα στην οικία του την περασμένη Πέμπτη παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Ο 46χρονος παιδόφιλος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διεθνή συνεργασία, καθώς η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα της Europol, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης. Το σήμα προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας.

