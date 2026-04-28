Θεσσαλονίκη: 6χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι! (βίντεο)

Αναστάτωση το πρωί της Τρίτης στη Βασ. Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όταν παιδί ηλικίας 6 - 7 ετών βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και άρχισε να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε σε αποκλεισμό του πεζοδρομίου για λόγους ασφαλείας.

Αστυνομικοί, λόγω της θέσης του διαμερίσματος στον 6ο όροφο, κατάφεραν να προσεγγίσουν το μπαλκόνι μέσω της ταράτσας.

Λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι έφτασε και η μητέρα του παιδιού, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος βρέθηκε μόνος του διερευνώνται.

«Ξεκίνησε το παιδί να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα.

Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα, απ' ό,τι είδαμε, η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.

