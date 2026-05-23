Γιαγιάδες από τα ΚΑΠΗ του Δ. Θεσσαλονίκης παίζουν κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά

Οι κυρίες Σοφία, Χρύσα, Φωτεινή και Ελένη δεν είναι αυτό που θα αποκαλούσε κάποιος κλασικές κουκλοπαίκτριες. Είναι μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης, που δίνουν φωνή στις θεατρικές κούκλες, συνδυάζοντας την υποκριτική με την αφήγηση.

Τι κι αν έχουν περάσει στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους, η ζωντάνια και το ταλέντο δεν κρύβονται πίσω από την κόκκινη αυλαία του ξύλινου, χειροποίητου, κουκλοθέατρου.

Η αεικίνητη τετράδα ανεβάζει παραστάσεις κουκλοθέατρου, έχοντας ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό κοινό: παιδάκια προσχολικής αγωγής. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες έπαιξαν το έργο «Ήρθε η άνοιξη» μπροστά στα νήπια του 14ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης, κερδίζοντας θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

«Ένιωσα ότι τα παιδιά το χάρηκαν πάρα πολύ. Ήταν ενθουσιασμένα, ήθελαν η παράσταση μας να κρατήσει κι άλλο... Το χαρήκαμε κι εμείς γιατί κι αυτά μας τραγούδησαν στο τέλος προκειμένου να μας ευχαριστήσουν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 75χρονη Σοφία Φωτίου, η οποία για πρώτη φορά γνώρισε την μαγεία της συγκεκριμένης τέχνης στα ΚΑΠΗ και πλέον παίζει στα δάχτυλα τις πάνινες κούκλες, αλλά και τις κούκλες που κινούνται με σχοινί.

«Με τις υπόλοιπες κυρίες γίναμε ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Συναντιόμαστε και κάνουμε πρόβες για τις παραστάσεις. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και μαθήματα υποκριτικής για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα», συμπληρώνει η κ. Φωτίου.

Άλλωστε, το 5ο ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στην περιοχή της Μαρτίου, εκεί όπου συναντιούνται οι κουκλοπαίχτριες γειτνιάζει με παιδικό σταθμό και τακτικά τους παίζουν κι ένα έργο. Όπως συνέβη και τα περασμένα Χριστούγεννα στη χριστουγεννιάτικη παράσταση που είχε για πρωταγωνιστές τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

«Έχουμε πλέον μεγάλα παιδιά και μεγάλα εγγόνια και μας τρελαίνει από χαρά να βρισκόμαστε δίπλα σε μικρά παιδάκια», συμπληρώνει η 75χρονη, τονίζοντας πως εάν ενδιαφερθούν και άλλα σχολεία της πόλης να παρακολουθήσουν το έργο τους θα ανταποκριθούν με πολύ μεγάλη χαρά.

Την τελευταία παράσταση στο νηπιαγωγείο παρακολούθησε και ο αντιδήμαρχος για τη Μέριμνα της Τρίτης Ηλικίας, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Παντελής Καζαντζίδης, ο οποίος υποσχέθηκε πως θα αναζητηθεί τρόπος ώστε να εμπλουτιστεί το κουκλοθέατρο με περισσότερα σενάρια παραστάσεων που θα «αγγίζουν» τα παιδιά, ενώ θα γίνει μία συντήρηση της σκηνής που φτιάχτηκε πριν από χρόνια από παλαιότερα μέλη των ΚΑΠΗ.

«Το κουκλοθέατρο γίνεται αφορμή για να γεφυρωθούν γενιές. Από τη μία έχουμε τα παιδιά που προσφέρουν τον αυθορμητισμό και τον ενθουσιασμό τους και από την άλλη τους μεγαλύτερους σε ηλικία που μοιράζουν εμπειρία, αγάπη και χρόνο», σημείωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης.

Συμπλήρωσε, δε, πως η διαγενεακότητα και οι συναντήσεις των διαφορετικών ηλικιών σε τέτοιου είδους δράσεις προσφέρει τεράστια οφέλη και στις δύο πλευρές και είναι αυτές που «χτίζουν γέφυρες, κρατούν ζωντανές τις αξίες και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις για όλους».

