Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας (βίντεο)

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μεγάλη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός, που συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5), προκαλώντας θλίψη στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και συνολικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία είχε επιβαρύνει σοβαρά την κατάσταση της υγείας του.

Ο Άντζας θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς της γενιάς του, πραγματοποιώντας σημαντική πορεία με τον Ολυμπιακό και την Ξάνθη, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε 26 αναμετρήσεις.

