«Ερυθρόλευκη» φιέστα με χιλιάδες φιλάθλους έως τα ξημερώματα στον Πειραιά ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός

Μια ονειρική πορεία 31 νικών και μόλις 12 ήττών σε σύνολο 43ων αγώνων στη Euroleague αυτή τη σεζόν (2025-26) ολοκληρώθηκε τη νύχτα της 24ης Μαϊου με τον πιο όμορφο τρόπο για την καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά, Κώστας Παπανικολάου των τριών τίτλων Euroleague (όλοι με τον Ολυμπιακό), ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP του φάιναλ φορ Εβάν Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Μιλουτίνοφ, ο Ουόκαπ, ο Πίτερς και τ' άλλα παιδιά, με «αρχιτέκτονα» των Γιώργο Μπαρτζώκα των δύο τίτλων Euroleague (2013, 2026) στέφθηκαν Πρωταθλητές Ευρώπης, μέσα στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου, του Παναθηναϊκού, το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).

Έχοντας πρώτα αποκλείσει την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ (79-61) στον ημιτελικό και νικώντας την πολυνίκη της διοργάνωσης με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης, με 92-85, στον τελικό, έραψαν το 4ο αστέρι στη φανέλα του Ολυμπιακού. Η προσμονή είχε κρατήσει 13 χρόνια, από το Λονδίνο το 2013. Και μετά από πέντε διαδοχικά φάιναλ φορ και 11 τα τελευταία 17 χρόνια (από το πρώτο επί Αγγελόπουλων το 2009 στο Βερολίνο), η «ερυθρόλευκη» φιέστα ήταν ανάλογου μεγαλείου με αυτό της ποιότητας της φετινής ομάδας του Ολυμπιακού. Μια φιέστα με χιλιάδες φιλάθλους που διήρκεσε έως τις 6:30 το πρωί!

Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026... η Ιστορία γράφτηκε... και η Ελλάδα ντύθηκε στα «ερυθρόλευκα» από άκρη σ' άκρη, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, αυτή την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, στην πιο αμφίρροπη σεζόν στην Ιστορία της διοργάνωσης.

Ένα «ερυθρόλευκο» ανοιχτό και διόροφο πούλμαν παρέλαβε την ομάδα του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο "The Ilisian" (πρώην Hilton), κι ενώ η λεωφόρος «Βασιλίσσης Σοφίας» είχε πλημμυρίσει από φιλάθλους του Ολυμπιακού ήδη. Η Συγγρού κατά μήκος της έμοιαζε με κόκκινο ποτάμι, με τους οπαδούς να περιμένουν να περάσει το πούλμαν του Ολυμπιακού, ενώ άλλοι φίλαθλοι ακολουθούσαν με μηχανές και αυτοκίνητα τους παίκτες που τους έκαναν να νιώσουν υπερήφανοι ξανά.

Η πλατεία Κοραή και το φωταγωγημένο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου είχε στηθεί εξέδρα για ν' ανέβουν οι κατακτητές της κορυφής, πλημύρισε από φιλάθλους του Ολυμπιακού που περίμεναν καρτερικά, μέχρι να αφιχθεί τις πρώτες πρωινές ώρες το πούλμαν με τους Πρωταθλητές Ευρώπης 2026.

«Είμαστε Πρωταθλητές Ευρώπης! Αποθεώστε την ομάδα,» είπε ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, παίρνοντας πρώτος το μικρόφωνο, για να μιλήσει στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. «Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Ό,τι κάνουμε εμείς γίνονται για εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη,» συνέχισε και άρχισε να τραγουδά «Μέχρι τέλους οε οε οε» μαζί με τους φιλάθλους των Πειραιωτών. «Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες, θα μπει στο νέο ΣΕΦ ως Πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά... » ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε: «Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το ξενοδοχείο, τη Συγγρού έως εδώ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά!».

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου... αν και είχα χάσει τη φωνή του από τους πανηγυρισμούς, μετά τη λήξη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είπε απευθυνόμενος στους χιλιάδες φιλάθλους στην Πλατεία Κοραή: «Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει πέντε η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ. Και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός,» είπε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου. Δεύτερον, όλοι εσείς, όλοι όσοι μας είδατε από τα σπίτια σας, σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα σημαίνεται για όλο αυτό το γκρουπ,» συνέχισε και έδειξε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό τιμ και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός αδελφούς Αγγελόπουλους. «Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί... Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Και για να μην σας κουράσω πολύ, ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό...». Και άρχισε να τραγουδά για τον Ολυμπιακό ο βραχνιασμένος Κώστας Παπανικολάου. «Όλα τα κάνουμε για εσάς να το ξέρετε,» πρόσθεσε. «Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό τόσο ριζωμένη μέσα στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι γι' αυτούς και όχι για εμάς και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς».

Μέχρι τις 6:30 το πρωί δεν έφυγε... κανείς από το κέντρο του Πειραιά, μια λαοθάλασσα «έπνιξε» από αγάπη τους Πρωταθλητές Ευρώπης 2026... και όταν όλοι γύρισαν σπίτι τους... ένιωθαν ακόμη πεινασμένοι για περισσότερα τρόπαια... με πρώτο στόχο την κατάκτηση του τροπαίου του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026!

ΑΠΕ