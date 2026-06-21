Πάτρα: Στο νοσοκομείο μωρό 7 μηνών - Φέρει χτυπήματα στο κεφάλι (Βίντεο)

Ανησυχία προκαλεί η νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το thebest, η φύση των τραυματισμών δεν φαίνεται να συνάδει με απλό ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

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