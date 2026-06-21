eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026 14:15

Πάτρα: Στο νοσοκομείο μωρό 7 μηνών - Φέρει χτυπήματα στο κεφάλι (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Πάτρα: Στο νοσοκομείο μωρό 7 μηνών - Φέρει χτυπήματα στο κεφάλι (Βίντεο)

Premium Strom

Ανησυχία προκαλεί η νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το thebest, η φύση των τραυματισμών δεν φαίνεται να συνάδει με απλό ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις