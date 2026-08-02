Ισπανία – Θέουτα: Η κρίση αποκλιμακώνεται, όμως οι πληγές παραμένουν ανοιχτές

Η άμεση μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα βρίσκεται πλέον σε στάδιο αποκλιμάκωσης, όμως οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του ισπανικού θύλακα.

Οι μαζικές αφίξεις των προηγούμενων ημερών έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά, καθώς η Μαδρίτη και το Ραμπάτ ενίσχυσαν τους συνοριακούς ελέγχους και συντόνισαν τις επιχειρήσεις αποτροπής νέων διελεύσεων.

Εντούτοις, παρά τη βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας, οι δομές υποδοχής εξακολουθούν να λειτουργούν υπό πίεση, ενώ η κρίση αναζωπυρώνει τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων.

Πίεση στις δομές φιλοξενίας

Η αιφνίδια προσπάθεια εισόδου δεκάδων χιλιάδων μεταναστών μέσα σε λίγες ημέρες δημιούργησε πρωτοφανείς συνθήκες πίεσης στις αρχές της Θέουτα, θυμίζοντας τη μεγάλη κρίση του 2021. Ωστόσο, η πλειονότητα όσων πέρασαν στον ισπανικό θύλακα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, είτε οικειοθελώς είτε στο πλαίσιο των διαδικασιών επανεισδοχής. Πολλοί εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους όταν διαπίστωσαν ότι η παραμονή στη Θέουτα δεν συνεπάγεται αυτόματη πρόσβαση στην ηπειρωτική Ισπανία ή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο θύλακας στο αφρικανικό έδαφος υπάγεται σε ιδιαίτερο συνοριακό καθεστώς.

Παρά τη μείωση των αφίξεων, οι υποδομές φιλοξενίας εξακολουθούν να λειτουργούν στα όριά τους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη χωρητικότητα των υφιστάμενων δομών. Οι τοπικές αρχές έχουν επιστρατεύσει έκτακτες εγκαταστάσεις για τη στέγαση των νεοαφιχθέντων, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους.

Η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν συνεχείς αναφορές που περιγράφουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά, δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και συνθήκες παρατεταμένης αβεβαιότητας για όσους παρέμειναν στη Θέουτα. Μετανάστες που επέστρεψαν στο Μαρόκο κάνουν λόγο για εξάντληση και αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, παράγοντες που συνέβαλαν στην απόφασή τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια παραμονής στον ισπανικό θύλακα.

Ισπανική αντίδραση

Απέναντι στην κρίση, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ακολουθεί στρατηγική που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την αυστηρότερη φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, τη στενή συνεργασία με τις μαροκινές αρχές για την αποτροπή νέων μαζικών διελεύσεων και την αναχαίτιση της μετακίνησης των μεταναστών από τη Θέουτα προς την ηπειρωτική Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, η Μαδρίτη καλείται να διαχειριστεί και τις συνέπειες πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων που περιορίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις δυνατότητες άμεσης επαναπροώθησης μεταναστών που εντοπίζονται στη θάλασσα. Η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα κυκλώματα διακινητών εκμεταλλεύθηκαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες ότι η είσοδος στη Θέουτα εξασφαλίζει πρόσβαση σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Παρότι η επιχειρησιακή εικόνα έχει βελτιωθεί, οι μεταναστευτικές διαδρομές στη δυτική Μεσόγειο εξακολουθούν να είναι ενεργές και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αποτροπή μιας νέας κρίσης τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ertnews.gr