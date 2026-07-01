Πάνω από 2.300 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα από 22 έως 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 20.820 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.062 παραβάσεις σε οδηγούς (58 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 257 παραβάσεις σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.391 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (56 διανομείς), 246 επιβάτες δίκυκλων, 627 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 44 οδηγούς οχημάτων “γουρουνών”.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

610 στην Αττική, 535 στο Νότιο Αιγαίο, 274 στην Κρήτη, 227 στα Ιόνια Νησιά, 140 στην Δυτική Ελλάδα, 132 στη Θεσσαλία, 83 στην Πελοπόννησο, 72 στη Θεσσαλονίκη, 62 στην Κεντρική Μακεδονία, 62 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 42 στη Στερεά Ελλάδα, 37 στο Βόρειο Αιγαίο, 34 στην Ήπειρο και 9 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικών πατινιών.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.