Από τις φθηνότερες αγορές ρεύματος η Ελλάδα σήμερα

Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ έχει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα χρηματιστήρια ενέργειας, λόγω της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου και παρά την αυξημένη - λόγω υψηλών θερμοκρασιών - ζήτηση.

Η τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται σήμερα στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ κυμαίνεται πάνω από 140 ευρώ και σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ.. Ενδεικτικά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι 138,29 και 163,54 ευρώ αντίστοιχα, στην Αυστρία 161,55, στην Ουγγαρία 163,69, στη Γερμανία 147,07, στη Γαλλία 154,68 ευρώ. Στην Ισπανία είναι 141,7 ευρώ και στην Πορτογαλία 144,16 ευρώ.

Οι ΑΠΕ προβλέπεται να καλύψουν σήμερα ποσοστό της τάξης του 70% της ζήτησης, καθώς, εκτός από τα φωτοβολταϊκά, αναμένεται αυξημένη και η συμμετοχή των αιολικών. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, αιολικά και φωτοβολταϊκά συμμετέχουν με 63,2% στο σημερινό φορτίο, τα υδροηλεκτρικά 5%, οι ΑΠΕ της Κρήτης 1,5% και οι μπαταρίες 0,6%. Κατά τι ίδιες εκτιμήσεις, η συμμετοχή των ΑΠΕ σήμερα θα κυμανθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα προβλέπεται να είναι η δεύτερη υψηλότερη επίδοση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ