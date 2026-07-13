Καστοριά: Διασωληνωμένος 4χρονος που έπεσε σε πισίνα (βίντεο)

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται ένα 4χρονο αγοράκι που χθες το απόγευμα έπεσε μέσα στην πισίνα που υπάρχει στην οικία του παππού του στην Καστοριά.

Το παιδάκι, άγνωστο πώς, διέφυγε της επίβλεψης των οικείων του και βρέθηκε μετά από τον παππού του στον πάτο της πισίνας ο οποίος και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το 4χρονο στο νοσοκομείο Καστοριάς όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη να το επαναφέρουν. Μόλις το κατάφεραν, διασωλήνωσαν το παιδί και με ασθενοφόρο και συνοδεία περιπολικού της Αστυνομίας διακομίστηκε χτες στις 10 το βράδυ στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο.

Οι γιατροί έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του μικρού παιδιά ενώ αργότερα θα ελέγξουν και την εγκεφαλική λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήρθε με τη μητέρα του από τη Ρωσία για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Πηγή: in.gr