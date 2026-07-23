Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν προλάβει να επεκταθεί στη γειτονική δασική έκταση και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ κι έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες, εθελοντές, πολίτες και εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν να μην περάσουν οι φλόγες στη δασική περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο μέτωπο της πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπάρχει και οικισμός. Η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί, χωρίς να επεκταθεί στο δάσος και χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες.

Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Από το πρωί της Πέμπτης η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες και η επιτήρηση της περιοχής μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί πως ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην Κάλυμνο και έθεσε σε συναγερμό ολόκληρο το νησί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ