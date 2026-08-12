Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο – Συγκίνηση στην πολιτική κηδεία του Μεσσήνιου ηθοποιού (βίντεο)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του εμβληματικού Μεσσήνιου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την Κυριακή έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Δεκάδες πολίτες, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου έδωσαν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο δημιουργό που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Απόστολος Γκλέτσος, Βάνα Μπάρμπα, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Βογιατζής, Στάθης Σταμουλακάτος και Σπύρος Μπιμπίλας, Νίκος. Σιφουνάκης

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε μία ξεχωριστή προσωπικότητα της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, με πολυετή πορεία και σημαντική προσφορά στην υποκριτική, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Πηγή: ertnews.gr