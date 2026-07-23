Εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι

Οχτώ χρόνια συμπληρώθηκαν από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία και σε ελάχιστο χρόνο άφησε πίσω της 177 νεκρούς και εγκαυματίες.

Σε ανακοίνωση του, σχετικά με τις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης που συνδιοργανώνει με τον Δήμο Μαραθώνα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών αναφέρει: "Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν.

Γιατί το κληροδότημα των 177 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας.

Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μη συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ξανά ποτέ...

Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη».

Σήμερα, στην 8η επέτειο από τη φονική μαύρη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 που συγκλόνισε τη χώρα, οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας.

Με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης, προσκλητήριο νεκρών και πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της, συγγενείς φίλοι, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και της πολιτείας θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας διατρανώνοντας την βούληση να μην ξανασυμβεί παρόμοιο κακό.

Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά τη θεία λειτουργία, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στον ναό του Αγίου Θωμά & Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Το απόγευμα στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 20.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.)

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 21:15 με πορεία από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ