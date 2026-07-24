Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, ενώ, επίσης έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις, για λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές, χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα συγκεκριμένα πεδία που θέλει να τροποποιήσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει δεδομένα. Η νέα δήλωση αντικαθιστά πλήρως την αρχική. Η εκκαθάριση που είχε γίνει με τα παλαιά δεδομένα ακυρώνεται, γίνεται νέα εκκαθάριση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και ο φόρος προσδιορίζεται εκ νέου, με βάση τα οριστικά, πραγματικά ή τεκμαρτά, εισοδηματικά δεδομένα.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων μετρά αντίστροφα και η προθεσμία πληρωμής. Έως τις 31 Ιουλίου πρέπει να καταβληθεί είτε η πρώτη από τις οκτώ δόσεις του φόρου εισοδήματος είτε ολόκληρο το ποσό εφάπαξ, με «μπόνους» έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τη μέγιστη έκπτωση του 4% έχουν όσοι υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου. Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί και σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ η τελευταία έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Με τη λήξη της σημερινής προθεσμίας, κάθε εκπρόθεσμη δήλωση θα επιβαρύνεται αυτόματα με το προβλεπόμενο πρόστιμο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον διαδικασία. Τα πρόστιμα, από 100 έως και 500 ευρώ, διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της δήλωσης και την κατηγορία του φορολογουμένου.

Σημειώνεται ότι, έως χθες το πρωί είχαν υποβληθεί, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 6.606.616 δηλώσεις. Για το 35,33% των δηλώσεων, η εκκαθάριση ήταν μηδενική. Πιστωτικό αποτέλεσμα προέκυψε για το 29,22% των δηλώσεων (1.930.453 φορολογούμενοι), με επιστροφές συνολικού ύψους 632,44 εκατ. ευρώ (κατά μέσο όρο 328 ευρώ κάθε φορολογούμενος). Χρεωστικό εκκαθαριστικό παρέλαβε το 35,41% των φορολογουμένων (2.339.303 δηλώσεις).

ΑΠΕ-ΜΠΕ