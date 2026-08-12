Τιμητική εκδήλωση για τον Δημήτρη Γεωργακά απόψε στο Σιδηρόκαστρο

Τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Σιδηροκαστρίτη καθηγητή Δημήτριο Γεωργακά, γλωσσολόγο του Πανεπιστημίου Βόρειας Ντακότας Αμερικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στο Σιδηρόκαστρο.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα πολιτισμού «Δημοσθένης Κάκκαβας» στις 8 το βράδυ. Ομιλήτρια θα είναι η πρόεδρος των Φιλολόγων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγήτρια Δήμητρα Δελλή.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.