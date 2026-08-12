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Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 12:38

Τιμητική εκδήλωση για τον Δημήτρη Γεωργακά απόψε στο Σιδηρόκαστρο

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Τιμητική εκδήλωση για τον Δημήτρη Γεωργακά απόψε στο Σιδηρόκαστρο

Navarino Agora

Τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Σιδηροκαστρίτη καθηγητή Δημήτριο Γεωργακά, γλωσσολόγο του Πανεπιστημίου Βόρειας Ντακότας Αμερικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στο Σιδηρόκαστρο.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα πολιτισμού «Δημοσθένης Κάκκαβας» στις 8 το βράδυ. Ομιλήτρια θα είναι η πρόεδρος των Φιλολόγων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγήτρια Δήμητρα Δελλή.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας.
Κ.Μπ.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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