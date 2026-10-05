Καιρός: Ερχεται εβδομάδα με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, πότε αναμένεται αλλαγή του σκηνικού

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Γιώργου Εμμανουήλ.

Η Κρήτη, που δοκιμάστηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες, περνά σταδιακά σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, ενώ η θερμοκρασία επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα λίγες ακόμη βροχές στα ορεινά, κυρίως έως το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, οι οποίες στη συνέχεια θα σταματήσουν. Έτσι, όπως ανέφερε ο κ. Εμμανουήλ, φαίνεται να ολοκληρώνεται η δύσκολη περίοδος των τελευταίων ημερών για το νησί.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν το μεσημέρι έως τα 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία σημειώνει άνοδο και επιστρέφει σταδιακά σε κανονικά επίπεδα. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τους 25-26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές θα αγγίξει τους 27 βαθμούς.



Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, καθώς ένα νέο σύστημα θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ, από το απόγευμα της Πέμπτης και προς το βράδυ αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Το σύστημα θα πρέπει να παρακολουθηθεί ως προς την πορεία και την εξέλιξή του, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα την Παρασκευή οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η μεταβολή φαίνεται να συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο, με περισσότερες βροχές στα ηπειρωτικά, σηματοδοτώντας μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, η εβδομάδα ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες, αλλά προς το τέλος της το σκηνικό αλλάζει και γίνεται πιο φθινοπωρινό.