Ξεκινά ο εποχικός εμβολιασμός 2026–2027: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ευπαθείς ομάδες στη Μεσσηνία

Η εποχική γρίπη, η COVID-19 και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) προκαλούν κάθε χρόνο πολλές σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις.

Κινδυνεύουν κυρίως οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν χρόνια νοσήματα. Με την έναρξη της νέας περιόδου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών υπενθυμίζουν ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης. Μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, επιπλοκών και νοσηλείας.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για:

τους ηλικιωμένους

όσους έχουν χρόνια καρδιαγγειακά, αναπνευστικά ή μεταβολικά νοσήματα

τους ανοσοκατεσταλμένους

άλλες ομάδες αυξημένου κινδύνου

Το ποιο εμβόλιο ταιριάζει σε κάθε άνθρωπο εξαρτάται από την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και τις ισχύουσες επιστημονικές συστάσεις. Γι' αυτό η απόφαση παίρνεται πάντα μαζί με τον θεράποντα ιατρό.

Πότε γίνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Η προστασία αναπτύσσεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση, οπότε ο οργανισμός είναι θωρακισμένος πριν η γρίπη αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα. Ο εμβολιασμός παραμένει ωφέλιμος και μετά τον Νοέμβριο, όσο ο ιός κυκλοφορεί. Για την COVID-19 και τον RSV, το πότε θα γίνει ο εμβολιασμός ορίζεται από τις επίσημες συστάσεις και το ιστορικό του κάθε ασθενή.

Εμβολιασμός στο σπίτι από τη Διάπλαση

Για πολλούς ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή ασθενείς που αναρρώνουν μετά από νοσηλεία, ακόμη και μια σύντομη μετακίνηση είναι δύσκολη. Η Διάπλαση, μέσω της υπηρεσίας «Φροντίδα στο Σπίτι», οργανώνει αντιγριπικό εμβολιασμό στο σπίτι. Ο εμβολιασμός γίνεται σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό και με όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης.

Το εμβόλιο για την COVID-19 δεν γίνεται στο σπίτι μέσω της υπηρεσίας. Χορηγείται στις αρμόδιες εμβολιαστικές δομές. Για όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνοι τους, η Διάπλαση οργανώνει μεταφορά ως την εμβολιαστική δομή, με συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού όταν το χρειάζεται η κατάσταση της υγείας τους.

Όπως επισημαίνει ο επιστημονικός διευθυντής του ΚΑΑ Διάπλαση, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντόπουλος, η πρόληψη είναι αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Η Διάπλαση συνδυάζει ιατρική καθοδήγηση, νοσηλευτική υποστήριξη και οργανωμένη μεταφορά, με λύσεις προσαρμοσμένες σε όσους χρειάζονται περισσότερη φροντίδα.

Πληροφορίες και ραντεβού: Διάπλαση – Φροντίδα στο Σπίτι, τηλ. 27210 44700