Ηλεκτρικό ρεύμα: Μειωμένα τα τιμολόγια για τον Ιούνιο

Ενδεικτικά οι χρεώσεις του ρεύματος για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής:

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τις νέες χρεώσεις που είναι 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (έναντι 15,9 λεπτών τον Μάιο) και 16,7 λεπτά για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 17,1 λεπτά τον Απρίλιο).

Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση θα είναι 11,4 λεπτά, από 11,8 τον Απρίλιο.

Protergia Οικιακό Value: 0,1265 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,1396)

Ήρων PROTECT 4 Home: 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 18,7)

Elpedison Economy: 11,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 12,5)

NRG on time: 12,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 14)

Watt&Volt Value: 12,65 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 13,96)

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 13,9)

Volterra: 11,98 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 18,8)

Zenith Home Now: 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 11,5)

Volton Home: 15,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 16,63 )

Από τις τιμές αυτές αφαιρείται η κρατική επιδότηση στα τιμολόγια η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί και είναι 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα.

Ο μέσος όρος της τιμής του ρεύματος στο Χρηματιστήριο ενέργειας κατά το πρώτο 20ήμερο του Μαΐου είναι 114,13 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 120,44 ευρώ τον Απρίλιο.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται στην υποχώρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που κυμαίνονται στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη σχετικά μειωμένη ζήτηση λόγω καιρικών συνθηκών και στην αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη της ζήτησης.

Πηγή: ertnews.gr