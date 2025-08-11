Δίχως χρεώσεις από σήμερα οι αναλήψεις στα ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών

Η ρύθμιση προβλέπει:
*Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
*Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
*Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.
*Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.
*Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.
*Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.
*Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ