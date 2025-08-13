Φορολογικές δηλώσεις: Νέες αλλαγές για πλήρη αυτοματοποίηση του χρόνου

Η φορολογική διοίκηση προετοιμάζει ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν τις φορολογικές δηλώσεις εργαζομένων, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών απλή τυπική ενέργεια. Οι επερχόμενες αλλαγές στοχεύουν στη σημαντική επέκταση των αυτόματα συμπληρωμένων κωδικών και των έτοιμων προς υποβολή δηλώσεων.

Το τρέχον έτος σημειώθηκε ρεκόρ με περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προεκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις. Για την επόμενη χρονιά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει φιλόδοξο στόχο να φτάσει τα 2 εκατομμύρια αυτοματοποιημένες δηλώσεις.

Η προοδευτική αύξηση των οριστικοποιημένων δηλώσεων κάθε χρόνο οφείλεται στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών. Αυτές παρέχουν στη φορολογική υπηρεσία όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε σε ελάχιστα χρόνια η ΑΑΔΕ να υποβάλλει αυτόματα το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων.

Παρά την αυτοματοποίηση, οι φορολογούμενοι διατηρούν την υποχρέωση επαλήθευσης των στοιχείων, καθώς η τελική ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης παραμένει δική τους.

Καινοτομίες που έρχονται στις φορολογικές δηλώσεις

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει τρεις βασικές καινοτομίες για τις φορολογικές δηλώσεις του επόμενου έτους:

Ολοκληρωμένη αυτόματη συμπλήρωση όλων των κωδικών που αφορούν την ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων από ενοικιάσεις στο έντυπο Ε2 και της αυτόματης μεταφοράς τους στο Ε1

Αυτόματη ενσωμάτωση των στοιχείων τόκων χωρίς την ανάγκη επιπλέον ενεργειών από τους πολίτες

Πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3 με αυτόματη μεταφορά των δεδομένων στο έντυπο Ε1

Η υλοποίηση αυτών των αλλαγών εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών, όπως το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του επόμενου δεκαημέρου.

Οφέλη από τη νέα ψηφιακή προσέγγιση

Μετά τις πρωτοποριακές αλλαγές, που περιλάμβαναν καθορισμό συγκεκριμένων προθεσμιών για την αποστολή στοιχείων από φορείς και επιχειρήσεις με αντίστοιχες κυρώσεις, η ΑΑΔΕ προχωρά στο επόμενο στάδιο εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η επέκταση των προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνει διττό στόχο: αφενός την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, αφετέρου το κλείσιμο κενών φοροδιαφυγής μέσω του ελέγχου των δηλωθέντων εσόδων και εξόδων.

Τρέχουσα κατάσταση αυτοματοποίησης

Ήδη η φορολογική υπηρεσία προσυμπληρώνει αυτόματα τους κωδικούς του εντύπου Ε1, ενώ οι πολίτες διατηρούν τη δυνατότητα τροποποιήσεων. Παράλληλα, το έντυπο Ε3 και οι δηλώσεις ΦΠΑ συμπληρώνονται αυτόματα τόσο στο τμήμα εσόδων όσο και στις δαπάνες.

Από το επόμενο έτος θα προστεθούν αυτόματα και τα εισοδήματα από το έντυπο Ε2, δηλαδή όλες οι απολαβές από ακίνητη περιουσία.

Εδώ και χρόνια λειτουργεί η αυτόματη συμπλήρωση για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τόκους, δαπάνες φορολογουμένων, στοιχεία ακίνητης περιουσίας και οχημάτων. Οι φορολογούμενοι με αποκλειστικά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, χωρίς μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση, δεν χρειάζεται να επέμβουν στη φορολογική τους δήλωση.

Η μόνη τους υποχρέωση παραμένει ο έλεγχος της ορθότητας των προσυμπληρωμένων ποσών για μισθούς, συντάξεις, αποδείξεις, δάνεια, κατοικίες και αυτοκίνητα. Στο έντυπο Ε3, η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί τα δεδομένα από την πλατφόρμα myDATA για την αυτόματη συμπλήρωση κατηγοριών εσόδων και εξόδων, με όλα τα μη χαρακτηρισμένα έξοδα να καταχωρούνται στον κωδικό 585 των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Πηγή: www.parapolitika.gr