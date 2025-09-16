Η AEGEAN ανοίγει τα φτερά της από τον Μάρτιο στην Ινδία

Από τον Μάρτιο του 2026 η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα είναι έτοιμη να μπει σε μια ταξιδιωτική αγορά με πολύ μεγάλο momentum, καθώς η εν λόγω χώρα είναι η πολυπληθέστερη στον πλανήτη με 1,5 δισ. κατοίκους, εκ των οποίων τα 75 εκατ. έχουν ισχυρότατα εισοδήματα και είναι δυνητικοί ταξιδιώτες.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες Δευτέρα, η Aegean ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία με την IndiGo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, υπογράφοντας μνημόνιο που ανοίγει τον δρόμο για πτήσεις κοινού κωδικού (code sharing). Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο μεγάλο άνοιγμα της ελληνικής αεροπορικής σε μια αγορά μεγάλης δυναμικής, όπως είναι η ινδική.

Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση της συμφωνίας εκτέλεσης πτήσεων κοινού κωδικού των δύο εταιρειών προϋποθέτει να έχουν επιλυθεί εγκαίρως τα ζητήματα της βίζας, τα οποία σήμερα, όπως επεσήμανε κατά την παρουσίαση της συνεργασίας, ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης απαιτούν χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες για τους Ινδούς πολίτες που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας.

«Το θέμα της βίζας είναι κομβικό - οι διαδικασίες είναι αργές και το προσωπικό ανεπαρκές. Αν δεν λυθούν ζητήματα προσωπικού και διαδικασιών, το εγχείρημα θα συναντήσει δυσκολίες και κανείς δεν θα επιλέγει να ταξιδέψει», ανέφερε.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη ενημερωθεί και έχει δεσμευτεί για ενίσχυση των διπλωματικών υπηρεσιών και απλοποίηση των διαδικασιών θεώρησης, ωστόσο, ο χρόνος πιέζει.

«Η βίζα είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος», ανέφερε από την πλευρά του ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo.

Δρομολόγια από τον Ιανουάριο του 2026

Η ινδική αεροπορική, που κατέχει μερίδιο περί το 60% στην ινδική αγορά και πραγματοποιεί καθημερινά πάνω από 2.200 πτήσεις, ανακοίνωσε την έναρξη έξι απευθείας πτήσεων την εβδομάδα από Δελχί προς Αθήνα από τον Ιανουάριο 2026, με τη χρήση του νέου της Airbus A321XLR - του πρώτου στην Ινδία. Από την πλευρά της, η AEGEAN αναμένεται τον Μάρτιο του 2026 να ξεκινήσει πέντε πτήσεις την εβδομάδα προς Νέο Δελχί και στη συνέχεια τρεις προς Μουμπάι, με τις προσφερόμενες πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών να αγγίζουν αθροιστικά τις 14 εβδομαδιαίως.

Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινού κωδικού, οι επιβάτες της AEGEAN θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς εντός της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, καθώς ο κωδικός πτήσεων «A3» θα προστεθεί σε σημαντικό αριθμό δρομολογίων του δικτύου της IndiGo και ο κωδικός «6E» της IndiGo σε πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN από την μεγαλύτερη βάση της στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας, Ευρώπης και Νότιας Ασίας με ενιαίο δρομολόγιο, δυνατότητα through check-in και άλλα προνόμια.

Με τη συμφωνία αυτή, η Αθήνα μπορεί να μετατραπεί σε βασική πύλη για τους Ινδούς ταξιδιώτες προς προορισμούς όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα νησιά, τα Βαλκάνια και η Κροατία, ενώ οι Έλληνες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε 92 προορισμούς εντός Ινδίας και 40 επιπλέον διεθνείς, κυρίως στη Νότια Ασία.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα περιλαμβάνει η συμφωνία, αλλά και τις τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, δήλωσε «Η συνεργασία μας με την AEGEAN, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να "δώσουμε φτερά" στην Ινδία και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνδεσιμότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι επιβάτες μας θα μπορούν να βρίσκουν εύκολα ενιαία δρομολόγια σε ένα διευρυμένο, ολοκληρωμένο δίκτυο και των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τα νησιά της Ελλάδας και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.».

Από την πλευρά του, ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή επεκτείνει το αποτύπωμα της AEGEAN πέρα από την Ευρώπη, σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου, ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της IndiGo στην Ινδία και τη Νότια Ασία, σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία της AEGEAN στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές, ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την IndiGo και να δημιουργήσουμε νέες πολιτιστικές, επιχειρηματικές και τουριστικές ευκαιρίες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ