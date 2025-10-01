Βουτιά του πληθωρισμού στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, από 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, από 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, από 3,2% τον Αύγουστο), τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,8%, σταθερό σε σχέση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, από -2,0% τον Αύγουστο).

Μάλιστα, η Ελλάδα κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά την Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%. Η Ισπανία 3%, Γερμανία 2,4%, ευρωζώνη 2,2%.

Πηγή: ertnews.gr