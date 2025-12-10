eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025 17:09

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,4% η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε αύξηση της τάξης του 6,4% στη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας για τον φετινό Οκτώβριο, με την παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών συγκεκριμένα να αυξάνεται κατά 4,2%.

Η αύξηση 6,4% του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο 2025 διαπιστώθηκε συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από συγκεκριμένες μεταβολές στους δείκτες των επιμέρους τομέων βιομηχανίας. Για παράδειγμα, υπήρχε αύξηση κατά 18,2% στον δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αύξηση κατά 12,2% στον δείκτη ορυχείων-λατομείων. Παράλληλα, αύξηση 4,2% παρουσίασε και ο δείκτης μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης. Από την άλλη, μείωση κατά 9% παρουσίασε ο δείκτης παροχής νερού.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024. Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.

