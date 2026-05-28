Οι online αγορές σταθερή καταναλωτική συνήθεια για τους Eλληνες, σύμφωνα με έρευνα

Την περαιτέρω ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές να διατηρούν έντονη ψηφιακή δραστηριότητα και να ενσωματώνουν σταθερά τις online αγορές στην καθημερινότητά τους καταδεικνύει έρευνα που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), υπό την αιγίδα της eQuality NGO.

Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν εχθές στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που αγοράζουν από το διαδίκτυο.

Αναλυτικότερα, το 77,6% δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025.

Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογείται θετικά από το 64,2% των συμμετεχόντων.

Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 75,7%, η διαμονή σε καταλύματα με 73,3%, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με 68,5%, η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5%, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες με 62,7% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%.

Η μηνιαία δαπάνη παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο αυξάνεται το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα για online αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο e-shops με γνωστό όνομα ή σύνδεση με μεγάλη αλυσίδα (72,8%). Επίσης, προτιμούν άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%), καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο site (67%) αλλά και καλές κριτικές σε blogs και forums (63,7%).

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά, αλλά αποτελεί βασικό κανάλι αγορών. Οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία, ταχύτητα, καλύτερες τιμές και αξιοπιστία, ενώ η εμπιστοσύνη χτίζεται όλο και περισσότερο μέσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια, τις κριτικές και την αναγνωρισιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε δήλωσή της η δρ Κατερίνα Φραϊδάκη πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) ανέφερε: «Τα ευρήματα της εφετινής μελέτης καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα ηλεκτρονικές αγορές, αυξάνοντας παράλληλα τη μέση μηνιαία δαπάνη τους. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο ένδειξη ανάπτυξης του κλάδου, αλλά κυρίως απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα υπηρεσιών, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνολική εμπειρία του πελάτη».

AΠΕ