Στην Κροατία ο Ν. Δένδιας, για συνέδριο σχετικά με το Μέλλον της Ευρώπης

Στην Κροατία μεταβαίνει σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου έχει προσκληθεί από τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlić Radman), προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Πούλα. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα συζήτησης «Setting the Stage for Tomorrow - Global And Regional Engagement of the European Union-Security and Defense Aspects».