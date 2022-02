Μητσοτάκης: Καλοσωρίζουμε την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος, λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία έστειλε μήνυμα όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο στόχος μας είναι να είμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους και κυρίως να είμαστε ίσοι. Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι δίκαιο. Είμαι βέβαιος ότι το δικαιούμαστε».

Μετά από αυτή την τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Πλήρης αλληλεγγύη με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας. Καλοσωρίζουμε την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας. Είναι ένας από εμάς».

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us.