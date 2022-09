Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων της Βρετανικής Πρεσβείας για τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Στο κείμενο που συνόδευε την υπογραφή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής στα αγγλικά:

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Βασίλισσας. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική ηγέτης και μας έχει εμπνεύσει όλους με την ασυναγώνιστη αίσθηση του καθήκοντός της.

Ευχόμαστε στον Βασιλιά δύναμη και επιμονή.

Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο:

«On behalf of the Greek people I would like to express my deep sorrow for the loss of the Queen. She was a truly extraordinary leader and has inspired all of us with her unrivaled sense of duty.

We wish the King strength and perseverance.

Kyriakos Mitsotakis»

ΑΠΕ-ΜΠΕ