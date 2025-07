Προβολή από την Κινηματογραφική Λέσχη: "Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί"

Παίζουν οι Zero Mostel, Gene Wilder, Dick Shawn. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Ενας ξεπεσμένος παραγωγός του Μπρόντγουεϊ κι ένας δειλός λογιστής σκαρφίζονται τη θεατρική κομπίνα του αιώνα: να ανεβάσουν ένα έργο το οποίο ελπίζουν να αποτύχει τόσο θριαμβευτικά, που να κατέβει αμέσως μετά την πρεμιέρα του. Οσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για μια πρωτότυπη, πανέξυπνη και ξεκαρδιστική σάτιρα του κόσμου του Μπρόντγουεϊ, με άφθονα ευρηματικά γκαγκ, κοφτερές ατάκες και αμίμητους... στίχους («Don't be stupid, be a smarty, come and join the Nazi Party»).

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μελ Μπρουκς που τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου (και απέσπασε και το αντίστοιχο βραβείο από το Σωματείο των Σεναριογράφων) είναι μία σατιρική κωμωδία που δικαιολογημένα πήρε μυθικές διαστάσεις στο πέρασμα του χρόνου. Σχεδόν ειρωνικά, το 2001 μετατράπηκε σε ένα απίστευτα επιτυχημένο μιούζικαλ του Broadway.

Πρόκειται για μία εξωφρενική πινακοθήκη χαρακτήρων που στελεχώνουν την παράσταση μέσα στην ταινία και υπηρετούνται από το ιδιοφυές casting. O πληθωρικός Ζίροου Μοστέλ δίνει τον καλύτερο εαυτό του ως Μαξ Μπιάλιστοκ, ένας απόλυτα ξεπεσμένος παραγωγός που... πουλάει το κορμί του σε γηραιές κυρίες για να χρηματοδοτήσει την παραγωγή του «Springtime for Hitler». Ο Τζιν Γουάιλντερ παίζει με απίστευτη πειθώ τον αγαθιάρη λογιστάκο Λίο Μπλουμ, που στην ύστατη ανάγκη θαλπωρής βυθίζει το πρόσωπό του στο «χάδι» ενός κομματιού... παιδικής κουβέρτας! Ο Ντικ Σον δίνει πόνο και... flower power, ο Κένεθ Μαρς μοιάζει λες και (όντως) δραπέτευσε από τρελάδικο, η Έστελ «Hold me, touch me» Γουίνγουντ σε βάζει κάτω με την αχαλίνωτη όρεξή της για... σεξ (!), ο Κρίστοφερ Χιούιτ και ο Ανδρέας Βουτσινάς «ξεφωνίζουν» αφοπλιστικά τον ορισμό της αρρενωπότητας και η Λι Μέρεντιθ είναι η παντοτινή Ούλα («Work!»). Τrailer https://youtu.be/lCtc16V-3Es