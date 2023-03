Πιερρακάκης: Έχουμε μια κεντρική στόχευση που έχει να κάνει με το νέο Δημόσιο

«Έχουμε μια κεντρική στόχευση που έχει να κάνει με το νέο Δημόσιο, με την αλλαγή των διαδικασιών, αυτήν υπηρετούμε και παρά τις εκκρεμότητες είναι αντικειμενικό να πω ότι η βελόνα κουνήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης που διοργανώνει σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο 4ου Greek economy: Looking into the future με θέμα «Ψηφιακή Μετάβαση και 4η βιομηχανική επανάσταση».