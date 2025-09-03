Χατζηδάκης: Αποφασιστικότητα για αντιμετώπιση της διαφθοράς και μεταρρυθμίσεις

«Στο ζήτημα της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι υποχρέωσή μας να κινηθούμε με αποφασιστικότητα και το κάνουμε. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχονται στην επιφάνεια υποθέσεις που δεν θα αντιμετωπίζονταν από μια χαλαρή δημόσια διοίκηση, είτε πρόκειται για μικροεγκληματικότητα είτε για οργανωμένα κυκλώματα», τόνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων που αποκαλύφθηκε σήμερα, (και σε αντίστοιχη υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί την άνοιξη), στην απάτη με το ΦΠΑ με τη μέθοδο του «καρουσέλ» που αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Επίσης στην παρέμβαση για να μπει τάξη στις παραλίες «που φαίνεται αλλά συχνά δεν είναι μικροπαραβατικότητα» και στην πολυεπίπεδη προσπάθεια σε σχέση με τα πολεοδομικά.

«Και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «φάνηκε ότι πιάσαμε τα μεγάλα ψάρια». Ειδικότερα, «από 6.000 ΑΦΜ έχουν ελεγχθεί τα 1.000 και ακολουθούν, όχι πολύ αργότερα, τα υπόλοιπα. Είναι υποχρέωσή μας να πάρουμε πίσω τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και να μπει μια τάξη μέσω της ΑΑΔΕ που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την καταβολή των επιδοτήσεων. Όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να παίξουμε με το όνομα της χώρας. Αλλά και για να μην υπάρξει μερική ή ολική αναστολή των επιδοτήσεων. Αυτό που έχει συμβεί είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ και για εμάς προφανώς. Αυτά που γίνονταν στο πλαίσιο του παραδοσιακού πελατειακού συστήματος δεν μπορεί να συνεχιστούν», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το δόγμα που υπάρχει στην πολιτική, όταν δεν πας καλά στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σταυρώνεις τα χέρια, είναι τεράστιο λάθος. «Το αντίθετο πρέπει να κάνεις. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κυβερνούν», ανέφερε σημειώνοντας ότι οι δημοσκοπήσεις μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου βελτιώθηκαν για την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων εξαιτίας των πρωτοβουλιών για την οικονομία, για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις έρευνες υδρογονανθράκων.

«Έτσι θα προχωρήσουμε. Τον Ιούλιο εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που θα προχωρήσουν έως το τέλος του χρόνου. Δηλαδή 4 το μήνα ή 1 κάθε εβδομάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που αδειοδοτήθηκαν, τα μέτρα για την επιβολή της νομιμότητας στο χώρο των πανεπιστημίων, οι 175 κινητές μονάδες υγείας στην επαρχία, το σχέδιο για τις πολεοδομίες που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός και θα απαντά στις ανησυχίες των πολιτών που ταλαιπωρούνται και αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διαφάνεια», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν, ο κατάλογος είναι δημόσιος και τον παρακολουθούμε κεντρικά κάθε μέρα. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης με την οποία μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί αλλά όλοι παραδέχονται ότι είναι μια κυβέρνηση που μπορεί να κάνει πράγματα», προσέθεσε.

Σε σχέση δε με τη μερίδα των πολιτών που δηλώνουν απογοητευμένοι, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι υπάρχουν δύο τρόποι να μην τους κερδίσει ξανά η ΝΔ: «Ο ένας είναι να τους πούμε ότι τα προβλήματα που έχετε δεν ισχύουν και ο άλλος να σταυρώσουμε τα χέρια μας κατά το δόγμα "μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς". Από την άλλη, ας μη θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα. Ο κ Τσίπρας λέει ότι οι πολίτες περνούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Θέτω το ερώτημα, οι 500.000 άνεργοι του 2019 που σήμερα έχουν βρει δουλειά, περνούσαν τότε καλύτερα επειδή ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας; Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα και μάλιστα σημαντικά», κατέληξε.

