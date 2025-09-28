Ομιλία Τσίπρα στη Σορβόννη την Παρασκευή

Στη Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, θα μιλήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης , που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο “Pierre-Henri Teitgen” είναι “Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;” και ο Αλ.Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Πηγή: news247.gr