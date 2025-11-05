Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκιλφόιλ (βίντεο)

Στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ που ανέλαβε χτες επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την έναρξη της διπλωματικής της θητείας.

H Kίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε λίγο μετά τις 10:00 για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ertnews.gr